Dlaczego musisz pozycjonować swój sklep internetowy?

Pozycjonowanie sklepu internetowego to podstawa, jeśli chcesz generować sprzedaż organicznie: w polskich warunkach nawet 50% transakcji pochodzi z ruchu organicznego. Olbrzymim plusem inwestycji w SEO sklepu jest to, że przynosi wymierne rezultaty przez długi czas po okresie wzmożonej pracy. Można zatem powiedzieć, że jest to działający kanał sprzedażowy, który ze strony właściciela sklepu daje pasywny dochód.

Efekty, których możesz się spodziewać

Pozycjonowanie sklepu to proces długofalowy, w ramach którego wprowadzane są zmiany bezpośrednio przekładające się na wzrost widoczności witryny w wyszukiwarkach, wzrost sprzedaży lub realizacji celów założonych przez klienta (zapisy do newslettera, wejścia na stronę, pozyskanie kontaktu). Przede wszystkim jednak, dobrze przygotowane SEO sklepu przekłada się na wzrost ruchu organicznego, czyli innymi słowy: więcej ludzi wchodzi na stronę Twojego sklepu i zapoznaje się z ofertą. Oprócz oczywistych korzyści takich jak wzrost liczby transakcji, większa liczba osób na stronie pozwala na prowadzenie obserwacji dotyczącej UX, tzw. porzuconych koszyków i współczynników odrzuceń. To może z kolei pomóc Ci budować Twoją ofertę tak, aby sklep odpowiadał faktycznym potrzebom rynku, a strona była w pełni funkcjonalna i intuicyjna dla Twoich odbiorców.

Profesjonalne firmy zajmujące się pozycjonowaniem sklepów pracują również nad wzrostem pozycji na ustalone frazy, którą są dla Ciebie kluczowe z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Nawet, jeśli pracujesz w bardzo konkurencyjnym sektorze, jesteś w stanie przebić się na czołowe miejsca w Google: potrzebujesz jednak wsparcia doświadczonych analityków i specjalistów od contentu.

SEO sklepu: jak się do tego zabrać?

Biorąc pod lupę SEO sklepu nie mamy do czynienia z żadną magią, ale twardymi danymi, do których analizy służą konkretne narzędzia. Aby zobaczyć, w jakiej kondycji jest sklep internetowy, profesjonaliści zazwyczaj zaczynają od audytu SEO. Jego efektem jest ocena obecności i unikalności treści na stronie, ale też m.in. szybkość jej ładowania, stopień dostosowania do użytkowania na urządzeniach mobilnych, linkowania wewnętrznego, umieszczenie grafik i struktura opisów META. Przedmiotem zainteresowania specjalistów od pozycjonowania w czasie audytu są również tzw. dane uporządkowane (specjalne znaczniki, które umieszcza się na stronach internetowych celem „komunikacji” z wyszukiwarkami), linki do stron trzecich, przekierowania między adresami www oraz linki, które prowadzą do strony sklepu i stopień ich wiarygodności.

Pozycjonowanie sklepu w praktyce

Po dokładnie przeprowadzonym audycie, specjaliści SEO są w stanie przygotować strategię pozycjonowania. Na pierwszy ogień zawsze idą poprawki w strukturze strony, opisach META, linkowaniu etc. Kolejną kwestią jest przebudowa opisów produktów (np. ich rozszerzenie do odpowiedniej liczb znaków, nasycenie słowami kluczowymi), przygotowanie atrakcyjnego bloga i treści dodatkowych, które nie tylko pozytywnie oddziałują na interpretację strony przez wyszukiwarki, ale są atrakcyjne dla użytkowników i tym samym, mają szansę przyciągać ich do sklepu.

Chociaż narzędzia pozwalające na ocenę kondycji strony są dostępne powszechnie i wielu zakresach bezpłatnie (np. Google Analytics) warto mieć świadomość, że ich profesjonalne stosowanie wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Specjaliści SEO są w stanie zaproponować gotowe rozwiązania dla palących problemów, a efekty ich pracy są mierzalne i przynoszą rezultaty już po pierwszych wprowadzonych poprawkach. Pozycjonowanie sklepu jest w dobie zakupów internetowych kluczowym elementem prowadzenia ecommerce, na którego bagatelizowanie po prostu Cię nie stać.