Dlaczego nie działa Facebook i Messenger? Ekspert wyjaśnia

4 października w godzinach popołudniowych Facebook, Instagram oraz inne popularne serwisy internetowe przestały działać. Problemy potwierdził na koncie oficjalnym twitterowym Facebook, który już pracuje nad rozwiązaniem. Choć nie potwierdzono jeszcze oficjalnej przyczyny awarii, to wiele wskazuje na to, że zawiodła usługa DNS – informują specjaliści z Check Point Software Technologies.

– Facebook, Instagram, WhatsApp i inne popularne serwisy internetowe nie są dostępne przez ostatnie godziny. Chociaż wygląda to na kolosalną awarię wszystkich usług i aplikacji, przyczyną jest prawdopodobnie usługa DNS, której wszyscy używają do kierowania swoich stron i usług na urządzenia. Czym więc jest DNS? To po prostu jest protokół internetowy do konwersji znanych nazw, takich jak Facebook.com, na język znany komputerom – czyli liczby lub adres internetowy. Protokół ten dokonuje konwersji, kierując nas do usług i aplikacji, o które wnioskowaliśmy. Gdy usługa (DNS – przyp. red.) zawodzi, strony i aplikacje na pierwszy rzut oka wydają się nie działać, jednak w rzeczywistości nadal są osiągalne. – wyjaśnia Lotem Finkelsteen, szef działu wywiadu zagrożeń w Check Point Software Technologies.