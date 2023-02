Dlaczego onboarding pracowników jest ważny?

Rekrutacja i wdrożenie nowego pracownika to znaczny koszt dla organizacji. Co zrobić, aby te procesy stały się inwestycją, na której zyska zarówno pracownik, jak i pracodawca? Dlaczego tak ważne jest efektywne wdrożenie nowych pracowników?

Coraz więcej danych wskazuje, że rynek pracy się kurczy. Pracodawcy publikują o ok. 10% mniej ogłoszeń o pracę rok do roku. Mimo to firmom wciąż trudno znaleźć idealnych kandydatów. Długi i trudny proces rekrutacji oznacza spore koszty. Warto więc podejść do nich rozsądnie i nie osiadać na laurach po znalezieniu nowego członka zespołu.

Adaptacja pracowników to jeden z ważniejszych procesów kadrowych. To od jego przebiegu zależy nie tylko to, czy pracownik pozostanie w organizacji, ale również jaki będzie jego poziom zaangażowania w wykonywane zadania. Zignorowanie konieczności poświęcenia czasu na wdrożenia nowych osób lub lekceważące podejście do procesu, może oznaczać szybką utratę pracownika i wiązać się z poniesieniem kosztów związanych z kolejnym procesem rekrutacyjnym.

Czym jest onboarding pracowników?

Adaptacja nowych pracowników polega m.in. na zapoznaniu ich z zadaniami na danym stanowisku. Wiąże się nie tylko z podpisaniem niezbędnych dokumentów, obowiązkowymi szkoleniami i wręczeniem kalendarza służbowego. To kluczowy moment, w którym zatrudniony nawiązuje relacje z członkami zespołu, poznaje narzędzia niezbędne w pracy, uczy się kultury organizacyjnej i poznaje cele biznesowe, które firma może osiągnąć dzięki jego pracy. Jeśli proces przebiegnie sprawnie, pracownik może pozostać w firmie na długie lata i angażować się w powierzone obowiązki.

Co możesz zyskać, projektując proces wdrożeniowy w swojej firmie?

Istnieje kilka plusów wdrożenia efektywnego onboardingu:

zatrudnieni po okresie próbnym często decydują się zostać w organizacji;

pracownicy wykonują swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem, ponieważ są świadomi, jak ich praca wpływa na dobro całej organizacji;

dobrze wdrożeni pracownicy doskonale znają swoje obowiązki i wiedzą, w jaki sposób powinni je wykonać. Przekłada się to na wysoką produktywność;

onboarding to idealna okazja do nawiązania nowych relacji i integracji z członkami zespołu;

po skutecznym procesie wdrożeniowym, pracownicy są w pełni przygotowani do samodzielnego wykonywania swoich obowiązków, a ryzyko popełnienia błędów jest niewielkie.

Jak powinien przebiegać proces wdrażania pracownika?

Proces onboardingu powinien być przede wszystkim dobrze zaplanowany. Po podpisaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, warto przywitać nową osobę welcome packiem, przedstawić pracowników, oprowadzić po firmie.

Wejście do nowej organizacji wiąże się z koniecznością przyswojenia wielu nowych informacji. Pomocnym narzędziem w tym procesie będzie platforma onboardingowa Dolineo. Pozwala ona m.in. na zaprojektowanie procesu wdrożeniowego, którego nie trzeba za każdym razem tworzyć od nowa, a jedynie ewentualnie nieco modyfikować. Nie wymaga to wówczas także każdorazowego angażowania wszystkich osób odpowiedzialnych za przekazanie wiedzy nowej osobie w zakresie poszczególnych obszarów. Na platformę można wgrać wszelkie prezentacje, regulaminy czy szkolenia. Mogą to być np. pliki PDF, wideo czy dokumenty tekstowe.

Warto stworzyć kompleksową ścieżkę wdrożeniową, łącząc firmowe pliki ze szkoleniami przygotowanymi przez ekspertów. Poza obowiązkowymi elementami, takimi jak szkolenie BHP, z zakresu Cyberbezpieczeństwa czy RODO, warto dodać również kursy z kompetencji miękkich. Można stworzyć w systemie jeden onboarding dla wszystkich nowych pracowników, który będzie zawierał podstawowe informacje o firmie, jej misji, produktach czy procedurach, jak również zaprojektować dodatkowe, dedykowane konkretnym działom ze szczegółowymi materiałami kierowanymi już do tych grup. Co ważne, w zakresie szkoleń gotowych, które mogą być dostępne w ramach oferty – nie trzeba się martwić o aktualność przepisów. Doświadczeni specjaliści na bieżąco aktualizują wszystkie zmiany prawne.

W ramach Dolineo otrzymasz dostęp do wbudowanych w system kreatorów: onboardingów, ścieżek, bazy wiedzy, testów czy ankiet. Co więcej, będziesz miał do dyspozycji pakiet gotowych szablonów przygotowanych przez metodyków, dzięki czemu projektowanie własnych treści stanie się jeszcze łatwiejsze. Dzięki wsparciu technicznemu oraz filmikom instruktażowym, jest to łatwe i intuicyjne zadanie.

Platforma pozwala użytkownikom na korzystanie z niej w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Możliwość dopasowania procesu wdrożenia do swojego kalendarza, stanowi dużą wartość dla pracowników. Całodobowy dostęp do platformy, także na urządzeniach mobilnych, w dodatku z interfejsem w czterech różnych językach (polskim, angielskim, francuskim, ukraińskim) ułatwia onboarding różnorodnych zespołów, często rozproszonych w różnych miastach czy nawet krajach.

Więcej informacji o tym, jak zaplanować proces onboardingu znajdziesz tutaj: https://dolineo.com/onboarding-pracownika/.

Platforma Dolineo – proste narzędzie do onboardingu

Proces wdrażania można rozpocząć jeszcze przed właściwym zatrudnieniem, np. po podpisaniu listu intencyjnego. Warto wtedy udostępnić nowej osobie materiały, dzięki którym z powodzeniem rozpocznie poznawanie organizacji.

Dzięki platformie Dolineo nowo zatrudnieni mogą wdrażać się we własnym tempie, a przełożeni mają możliwość sprawdzenia postępów swoich podwładnych. Wszystkie funkcjonalności można sprawdzić, korzystając z darmowego 14-dniowego okresu próbnego. Po tym czasie można wykupić pełny dostęp dla całej organizacji.