DNA Medical Group planuje debiut na NewConnect

DNA Medical Group – firma medyczna działająca w branży badań genetycznych, planuje debiut na rynku NewConnect. Wcześniej spółka chce pozyskać finansowanie od inwestorów na rozwój działalności, w tym m.in. na wyposażenie laboratorium. Działająca od czerwca 2023 r. firma już jest rentowna. Marka jako jedyna w Polsce może wykonać sekwencjonowanie genomu bez posiłkowania się zagranicznymi podwykonawcami. Dzięki temu proces jest szybszy, bezpieczniejszy i tańszy, a w efekcie – bardziej dostępny dla placówek medycznych i pacjentów.

Prężnie rozwijający się rynek badań genetycznych, ich coraz częstsze wykorzystywanie w diagnostyce chorób, przygotowywaniu terapii celowanych oraz planowane rozszerzenie refundacji badań prenatalnych sprawiają, że rośnie popyt na usługi oferowane przez DNA Medical Group. Firma ma ambitne plany rozwoju i aby je sfinansować, zdecydowała o pozyskaniu zewnętrznych inwestorów, a następnie debiucie na rynku NewConnect.

– Jeszcze w tym roku chcielibyśmy pozyskać finansowanie od inwestorów. Jesteśmy już rentowni, natomiast dzięki zewnętrznej rundzie inwestycyjnej, będziemy mogli przyśpieszyć rozwój naszego biznesu – zarówno w obszarze działalności usługowej, jak i nowych linii biznesowych. W ramach emisji chcielibyśmy pozyskać kilka milionów złotych, a jej konsekwencją będzie giełdowy debiut. W samym debiucie widzimy szansę na zwiększenie rozpoznawalności i transparentności naszej firmy – mówi Izabela Czuraj – prezes zarządu DNA Medical Group.

DNA Medical Group specjalizuje się w badaniach genetycznych i korzysta z najbardziej zaawansowanych technologii dostępnych na rynku. Spółka jako jedyna w Polsce oferuje pełny zakres badań WES (sekwencjonowanie całego eksomu) i WGS (sekwencjonowanie genomu), bez korzystania z zagranicznych podwykonawców i wysyłania materiału genetycznego poza Polskę. Firma jest również producentem polskiego testu NIPT (badanie przesiewowe szacujące ryzyko wystąpienia u dziecka wad genetycznych). Jednym z jej celów jest nie tylko zwiększanie dostępności do badań genetycznych i ochrona danych pacjentów, ale też edukacja. Genetyka jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny, a wiedza o genetycznych predyspozycjach chorób zwiększa skuteczność terapii.

– Badania genetyczne wykrywają zmiany w DNA i umożliwiają pozyskiwanie ważnych informacji o zdrowiu, co w efekcie może wpłynąć na wydłużenie i większy komfort życia pacjenta. Często zdarza się, że są one jedyną skuteczną metodą diagnostyki. Dają szansę na wykrycie choroby we wczesnym stadium, a im szybciej coś wiemy – tym szybciej możemy przeciwdziałać. Niestety świadomość na temat znaczenia badań genetycznych jest jeszcze zbyt niska, dlatego tak ważna jest edukacja zarówno pacjentów, jak i środowiska medycznego – komentuje Izabela Czuraj – prezes zarządu DNA Medical Group.

Szansą na dalszy rozwój świadomości znaczenia badań genetycznych i ich istotną popularyzację są zmiany regulacyjne. W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, zniesiono limit wiekowy dla kwalifikacji do refundacji genetycznych badań prenatalnych. Dotychczas badania te były bezpłatne dla kobiet, które ukończyły 35 lat.

W ostatnim czasie DNA Medical Group została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2024 w kategorii innowacyjna firma. Prestiżowa nagroda promuje twórców innowacji technologicznych i społecznych oraz inwestycji podnoszących standard życia i wpływających na rozwój naukowo – badawczy. Spółka została doceniona m.in. za zwiększanie dostępności badań genetycznych, umożliwiających szybką diagnozę wielu chorób.

Według raportów Vision Research Reports – wielkość światowego rynku testów genetycznych oszacowano na około 8,84 miliarda dolarów w 2023 r. i przewiduje się, że do 2033 r. osiągnie on poziom około 64,73 miliarda dolarów, przy CAGR wynoszącym 22,03% w latach 2024-2033.