Dolar zyskuje mimo danych

Rynek pracy nie pogrąża dolara. W Czechach gwałtowny spadek wzrostu cen producentów. Gaz najtańszy od dwóch lat, ciekawe, kiedy odczujemy te ceny w naszych portfelach.

Rynek pracy w USA niby dobrze

Wczorajszy odczyt liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za Oceanem był wyraźnie lepszy od oczekiwań. Problem w tym, że osiągnięty wynik 242 tysięcy wcale nie jest dobry. Od kilku tygodni co prawda liczba wniosków oscyluje w okolicach 240 tysięcy, ale trzeba też pamiętać, że jeszcze w marcu średnio byliśmy w okolicach 200 tysięcy. Nie zmienia to faktu, że obecny poziom nie jest alarmujący. Jest on raczej typowy dla stabilizacji na amerykańskim rynku pracy. To są mniej więcej okolice, przy których przestaje spadać bezrobocie, ale jeszcze nie rośnie. Uzyskiwane wcześniej rezultaty sugerowały dalszą poprawę. Rynek pracy ma pewną bezwładność względem reszty wskaźników, stąd najprawdopodobniej dopiero teraz widzimy pewien strach przed rozpoczęciem ewentualnego spowolnienia gospodarczego. Problemy z limitem zadłużenia i konfliktem politycznym tylko czynią tę sytuację ciekawszą. Co jeszcze bardziej interesujące nadchodzące zakończenie wspomnianego problemu zadłużenia wyraźnie pomaga dolarowi, który ma właśnie bardzo dobrą passę.

Dobre dane z Czech

Jeszcze rok temu inflacja producencka w Czechach przekraczała 25%. Dzisiaj mamy wynik 6,4%, to nie tylko lepszy od oczekiwań rezultat, ale też spadek z 10,2% miesiąc temu. Co to zmienia w gospodarce? Zmniejsza się presja na podwyżki cen wywoływana wzrostem kosztów producentów. Jest to zatem kolejny element, który w dłuższej perspektywie może korzystnie wpływać na walkę naszych południowych sąsiadów ze wzrostem cen. Inflacja w Pradze spadła w kwietniu do 12,7%, co oczywiście wciąż jest wynikiem wyraźnie przekraczającym tamtejszy cel inflacyjny. Dane te nie miały jednak większego wpływu na koronę czeską, która w przeciwieństwie do złotego ma ostatnio wyraźnie słabszą passę.

Ceny gazu najniższe od 2 lat

Ku wielkiemu zaskoczeniu wielu osób na rynkach odcięcie się Europy od rosyjskiego gazu przebiegło bardzo gładko, a przynajmniej dużo spokojniej niż można było oczekiwać. Najlepszym dowodem są ceny tego surowca. Od początku roku staniał on o imponujące 61%. Od szczytów z sierpnia wywołanych nakładanymi sankcjami na Rosję ponad 90%. Megawatogodzina kosztuje obecnie 30 euro i jest najtańsza od czerwca 2021. Tak duży spadek kosztu gazu jest jednym z elementów działających na spadek inflacji. Szczególnie mocno będzie to odczuwane w czasie letnich wakacji, gdyż w poprzednim roku mieliśmy wysokie ceny pod koniec sezonu.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl