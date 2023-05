Wyniki GK GPW w I kwartale 2023 r.

Przychody na poziomie 112,3 mln zł – drugie najwyższe kwartalne przychody w historii GK GPW

Przychody z nowych linii biznesowych (GPW Logistics, GPW Tech oraz AMX) wyniosły łącznie 9,5 mln zł

Zysk netto w wysokości 27,0 mln zł pod presją wyższych kosztów operacyjnych związanych z inicjatywami strategicznymi oraz presją inflacyjną

Wniosek Zarządu GPW w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 113,3 mln zł (2,70 zł dywidendy na akcję) – stopa dywidendy na poziomie 7,35%

Finalizacja prac nad nową strategią rozwoju GK GPW obejmującą lata 2023-2027

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) wypracowała w I kwartale 2023 r. przychody w wysokości 112,3 mln zł (wzrost o 1,8% rok do roku).

– Rok 2023 dobrze rozpoczął się dla naszej Grupy – po względem przychodów pierwszy kwartał był drugim najlepszym w historii GK GPW. Zawdzięczamy to między innymi zauważalnym przychodom z nowych linii biznesowych takich jak GPW Logistics, GPW Tech oraz Armenia Securities Exchange, które odpowiadały za około 10 proc. naszej sprzedaży. Możemy tylko żałować, że pandemia opóźniła komercjalizację naszych inicjatyw strategicznych o kilkanaście miesięcy – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

– Wyniki za pierwszy kwartał 2023 r. jasno pokazują, że wykorzystanie naszych kluczowych kompetencji w nowych obszarach biznesowych było właściwym posunięciem. Dzięki temu stopniowo zmniejsza się nasze uzależnienie od koniunktury na światowych rynkach finansowych. Wzrost sprzedaży oraz zwiększanie udziału powtarzalnych przychodów to priorytety również w nowej strategii, nawet jeśli przejściowo może to prowadzić do spadku rentowności – dodał Prezes Zarządu GPW.

Przychody z rynku finansowego wyniosły 66,5 mln zł i były najwyższe od I kw. 2022 r., kiedy zmienność na giełdach została podwyższona przez inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę. Przychody

z rynku towarowego wzrosły w I kw. 2023 r. o 15,3% rdr do 41,4 mln zł, co stanowi najwyższy kwartalny wynik od II kw. 2019 r. Łączne przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego

i towarowego były w minionym kwartale najwyższe w historii GK GPW i po raz pierwszy przekroczyły 15 mln zł.

Zysk netto GK GPW w ubiegłym kwartale wyniósł 27,0 mln zł i był o 29,0% niższy niż przed rokiem, na co wpłynęły w największym stopniu wyższe koszty działalności operacyjnej. Wzrost kosztów był efektem zwiększonej liczy etatów (zwłaszcza w spółce GPW), wyższych wynagrodzeń związanych m.in. z podwyższoną inflacją oraz wyższych kosztów usług obcych, głównie kosztów IT oraz doradztwa. Tak jak w poprzednich latach, w I kw. 2023 r. Grupa zawiązała rezerwę z tytułu rocznych opłat za nadzór nad rynkiem kapitałowym, która wyniosła 15,5 mln zł, o 0,8 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Zarząd GPW przedstawił rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy za 2022 r. w wysokości 113,3 mln zł, co daje 2,70 zł na akcję i stanowi 78,17% zysku skonsolidowanego (97,09% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych).

Spółki wchodzące w skład GK GPW kontynuują realizację inicjatyw rozwojowych w ramach Strategii #GPW2022. Jednocześnie dobiegają końca prace związane z przyjęciem nowego wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania GK GPW.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za I kw. 2023 r.

RYNEK FINANSOWY

Przychody z rynku finansowego

W I kw. 2023 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 66,5 mln zł, względem 73,7 mln zł w I kw. 2022 r. oraz 57,4 mln zł w IV kw. 2022 r. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 59,2% całkowitych przychodów Grupy GPW, w porównaniu do 66,9% w I kw. 2022 r. oraz 62,7 % w IV kw. 2022 r.

Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W I kw. 2023 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 44,4 mln zł, w porównaniu do 53,7 mln zł w I kw. 2022 r. oraz 37,2 mln zł w IV kw. 2022 r.

Spadek przychodów z obsługi obrotu na rynku finansowym w ujęciu rocznym jest wynikiem niższych przychodów z obrotu akcjami (30,2 mln zł, -28,6% rdr) przy jednoczesnym wzroście innych opłat od uczestników rynku (5,8 mln zł, +148,3% rdr). Sesyjne obroty akcjami na Głównym Rynku GPW w I kw. bieżącego roku wyniosły 69,8 mld zł i były

o 29,1% niższe niż przed rokiem – ubiegłoroczna wysoka baza wynikała z podwyższonej zmienności na rynkach finansowych po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Aktywność inwestorów na rynku akcji w I kw. 2023 r. była jednocześnie znacząco wyższa niż w porównywalnych kwartałach w latach poprzedzających pandemię.

Obsługa emitentów

W I kw. 2023 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,3 mln zł, tyle samo ile w I kw. 2022 r. w porównaniu z 5,6 mln zł w IV kw. 2022 r.

Na wysokość przychodów z tej linii biznesowej składają się opłaty roczne za notowanie i opłaty za wprowadzenie oraz inne opłaty. Przychody są więc w głównej mierze wypadkową aktywności na rynku IPO/SPO, liczby emitentów oraz kapitalizacji spółek.

W I kw. 2023 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowały cztery spółki (przejścia z rynku NewConnect), natomiast do obrotu na NewConnect trafiły dwa nowe podmioty. Łączna wartość ofert publicznych i wtórnych na obu rynkach wyniosła 545 mln zł wobec 231 mln zł w I kw. 2022 r. Łączna kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych na obu rynkach akcji GPW wyniosła na koniec marca br. 1 258,7 mld zł vs. 1 267,3 mld zł na koniec marca 2022 r.

Sprzedaż informacji z rynku finansowego

Przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego w I kw. 2023 r. osiągnęły rekordowy poziom 14,8 mln zł, względem 13,7 mln zł w I kw. 2022 r. oraz 14,6 mln w IV kw. 2022 r.

Liczba abonentów danych GPW na koniec marca br. wynosiła 566,6 tys. wobec 503,5 tys. rok wcześniej.

RYNEK TOWAROWY

Przychody z rynku towarowego

W I kw. 2023 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 41,4 mln zł, o 15,3% więcej niż rok wcześniej i o 25,7% więcej niż w IV kw. 2022 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy w I kw. 2023 r. wyniósł 36,8%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, rozliczenia transakcji oraz sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w I kw. 2023 r. wyniosły 20,3 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6% rdr oraz 20,8% kdk.

Przychody z obrotu energią wyniosły 5,7 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 3,8 mln zł w I kw. 2022 r. i 2,8 mln zł w IV kw. 2022 r.

W I kw. 2023 r. przychody z obrotu gazem wzrosły o 22,6% rdr oraz o 15,9% w stosunku do IV kw. 2022 r. kształtując się na poziomie 4,2 mln zł.

Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowymi w I kw. 2023 r. wyniosły 5,2 mln zł, co oznacza spadek o 3,1% rdr i jednocześnie wzrost kdk (+4,7%).

W I kw. tego roku r. przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego wyniosły 5,3 mln zł, co oznacza wzrost o 22,3% rdr i spadek o 4,7% kdk.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W I kw. 2023 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 6,9 mln zł, o 10,5% więcej niż rok wcześniej i 44,3% więcej niż w IV kw. 2022 r.

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w I kw. 2023 r. wyniosły 13,7 mln zł, o 10,6% więcejniż rok wcześniej i o 25,9% więcej niż w IV kw. 2022 r. Przychody z tego tytułu są pochodną wolumenów obrotu na rynkach prowadzonych przez TGE.

Sprzedaż informacji Grupy TGE

W I kw. 2023 r. przychody ze sprzedaży informacji wyniosły 356 tys. zł, o 17,9% więcej niż rok wcześniej i o 5,6% więcej niż w IV kw. 2022 r.

Koszty działalności operacyjnej

W I kw. 2023 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 86,2 mln zł, wobec 68,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 25,2% rdr. Koszty były o 34,2% wyższe

niż w IV kw. 2022 r.

Łączne koszty osobowe w I kw. 2023 r. wyniosły 34,3 mln zł wobec 27,6 mln zł w I kw. 2022 r. co stanowi wzrost o 6,6 mln zł rdr (+24,1%) oraz o 6,6 mln zł kdk (+23,7%). Wzrosty są efektem podwyżek wynagrodzeń w drugim półroczu 2022 r. oraz wzrostu liczby etatów, szczególnie w spółce GPW, podyktowanego realizacją inicjatyw strategicznych.

Koszty usług obcych w I kw. 2023 r. wyniosły 23,1 mln zł wobec 13,9 mln zł w I kw. 2022 r. co stanowi wzrost o 9,2 mln zł rdr (+66,3%). Wyższe koszty są wynikiem wzrostu łącznych wydatków na IT (10,5 mln zł vs. 6,8 mln zł), wyższych kosztów doradztwa (3,9 mln zł vs. 2,0 mln zł) oraz znacznego wzrostu kosztów wynikających z rozwoju działalności GPW Logistics (3,3 mln zł). W porównaniu z IV kw. 2022 r. koszty usług obcych GK GPW spadły o 1,3%.

W I kw. 2023 r. GK GPW zawiązała wyższą o 5,7% w porównaniu do analogicznego kwartału 2022 r. rezerwę z tytułu opłat za nadzór nad rynkiem kapitałowym na poziomie

15,5 mln zł. Kwoty ujmowane w wynikach pierwszych kwartałów poszczególnych lat obrotowych dotyczą całego roku i nie są równomiernie rozkładane w czasie. Grupa nie ma wpływu na wysokość opłat na rzecz KNF. Rzeczywista opłata za nadzór za 2023 będzie opublikowana przez KNF w III kwartale 2023 r.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W I kw. 2023 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 4,3 mln zł, w porównaniu do 4,6 mln zł przed rokiem. Na wartość tej pozycji w głównej mierze wpływa wynik finansowy uzyskany przez Grupę KDPW. Zysk Grupy KDPW przypadający na GPW wyniósł 4,5 mln zł w porównaniu do 4,3 mln zł rok wcześniej. Udział w stracie Centrum Giełdowego wyniósł natomiast 147 tys. wobec udziału w zysku na poziomie 302 tys. zł przed rokiem.