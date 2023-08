Dom Development z rekordową sprzedażą mieszkań w I półroczu 2023 r.

W I półroczu 2023 r. Grupa Dom Development sprzedała 1 845 lokali, tj. o 18% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. W samym II kwartale br. sprzedaż netto sięgnęła 931 lokali, co jest najlepszym kwartalnym wynikiem sprzedażowym od końca 2021 r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Grupa rozpoznała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 275 mln zł (-4% r/r) i wypracowała blisko 223 mln zł zysku netto (-6% r/r). Niższy poziom przychodów jest zgodny z wcześniejszymi założeniami Zarządu i wynika z mniejszej o 8% r/r liczby lokali przekazanych nabywcom w omawianym okresie, co jest ściśle związane z harmonogramami realizowanych projektów. Zarząd spodziewa się wysokiego wolumenu przekazań w drugim półroczu i kolejnych kwartałach.

W czerwcu br. Walne Zgromadzenie Dom Development uchwaliło rekordową dywidendę w wysokości 11 zł na akcję (łącznie 283 mln zł), która została wypłacona akcjonariuszom na początku lipca.

– Z kwartału na kwartał konsekwentnie zwiększamy sprzedaż, dzięki czemu całe pierwsze półrocze 2023 roku zakończyliśmy wzrostem liczby sprzedanych lokali o 18% r/r. W Krakowie – na rynku, na który weszliśmy stosunkowo niedawno – sprzedaliśmy ponad dwukrotnie więcej lokali niż przed rokiem, systematycznie zwiększając udział w rynku. Patrząc szerzej na bieżące wydarzenia, wśród czynników stymulujących popyt można wymienić stabilizację stóp procentowych i oczekiwanie na ich pierwsze obniżki jeszcze w tym roku. Dodatkowo, złagodzenie przez KNF warunków oceny zdolności kredytowej w połączeniu ze stale rosnącymi wynagrodzeniami zwiększa dostępność mieszkań z segmentu popularnego dla klientów. Zainteresowanie nowymi mieszkaniami zwiększyło się także w związku z zapowiadanym uruchomieniem rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%” – komentuje Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development.

W Grupie Dom Development udział zakupów lokali sfinansowanych kredytem hipotecznym w II kwartale tego roku stanowił 46% sprzedaży wobec 40% w I kwartale br. oraz 30% w II kwartale 2022 r.

– Jednocześnie obserwujemy wzrost popytu na mieszkania o podwyższonym standardzie, które są podstawą naszej oferty. Inwestycje w tego typu nieruchomości postrzegane są bowiem jako najlepsza ochrona kapitału w warunkach wciąż wysokiej inflacji, przy ujemnym realnym oprocentowaniu lokat – dodaje Jarosław Szanajca. Transakcje gotówkowe stanowiły 54% sprzedaży Grupy w II kwartale tego roku, co jest potwierdzeniem utrzymującego się wysokiego poziomu zakupów inwestycyjnych.

Rosnący popyt, w porównaniu z wciąż ograniczoną ofertą deweloperów przełożył się na dalszy wzrost cen mieszkań. W Grupie Dom Development średnia wartość transakcji (obejmująca cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym) w I półroczu 2023 r. wyniosła 715 tys. zł i była o 8% wyższa r/r.

Ponad 2 500 nowych lokali w ofercie

Wraz z rosnącym popytem, Grupa Dom Development sukcesywnie wprowadza do realizacji kolejne inwestycje. W I półroczu 2023 roku rozpoczęła 20 projektów z 2 523 lokalami we wszystkich czterech aglomeracjach, w których prowadzi działalność, tj. w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie. Skala realizowanych inwestycji na koniec czerwca br. obejmowała 6 763 lokali w budowie (wobec 5 779 na koniec 2022 roku). Grupa dysponowała ponadto bankiem ziemi z potencjałem do wybudowania 17,6 tys. lokali.

Na koniec czerwca br. Grupa Dom Development miała w swojej ofercie 2 579 lokali dostępnych do sprzedaży. To poziom nieznacznie niższy niż w połowie ubiegłego roku (2 657 lokali), ale jednocześnie wyższy niż na koniec trzech poprzednich kwartałów, co świadczy o systematycznym rozbudowywaniu oferty.

– W drugiej połowie 2023 roku planujemy w dalszym ciągu poszerzać naszą ofertę. W obecnym otoczeniu rynkowym przewagę zyskują deweloperzy tacy jak Grupa Dom Development – doświadczeni, znani z wysokiej jakości, posiadający zdywersyfikowany bank ziemi oraz stabilną sytuację finansową pozwalającą na sprawne uruchamianie projektów – wskazuje Prezes Zarządu Dom Development.

Blisko 4 400 sprzedanych lokali czekających na przekazanie w kolejnych kwartałach

W I półroczu tego roku Grupa Dom Development rozpoznała przychody w wysokości 1 275 mln zł i wypracowała blisko 223 mln zł zysku netto. Rezultaty te są odpowiednio o 4% i 6% niższe w porównaniu z osiągniętymi w analogicznym okresie 2022 roku, co jest zgodne z założeniami Zarządu. Niższe przychody to efekt mniejszej liczby lokali przekazanych nabywcom, wynikającej z harmonogramów realizowanych projektów. W I półroczu tego roku Grupa przekazała klientom łącznie 1 998 lokali wobec 2 178 w I połowie 2022 r. W całym poprzednim roku, rekordowym w dotychczasowej historii Dom Development, Grupa przekazała łącznie 3 666 lokali. W 2023 roku ten rezultat może zostać przekroczony.

– Spodziewamy się wysokiego wolumenu przekazań mieszkań w drugiej połowie tego roku i w kolejnych kwartałach, co znajdzie odzwierciedlenie w rozpoznawanych wówczas przychodach. Na koniec czerwca mieliśmy w sumie 4 399 sprzedanych lokali, które nie zostały jeszcze przekazane nabywcom, z czego 493 to lokale już gotowe, a w przypadku 1 812 budowa zakończy się przed końcem bieżącego roku. Zakładamy, że w trzecim i czwartym kwartale 2023 r. rozpoczniemy przekazania w 15 projektach liczących łącznie prawie 2 000 lokali. Wszystkie nasze inwestycje realizowane są zgodnie z planem, przy utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności – podkreśla Leszek Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Dom Development.

Mocnymi stronami, stanowiącymi niewątpliwą przewagę konkurencyjną Grupy Dom Development, są jej silna i rozpoznawalna marka, zróżnicowana oferta w czterech najlepiej prosperujących aglomeracjach, wchodzący w skład Grupy generalni wykonawcy realizujący budowy zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi i w konkurencyjnej cenie, duży i zdywersyfikowany bank ziemi, a także silny bilans.

– Na koniec czerwca tego roku poziom gotówki wynosił 666 mln zł, przewyższając zobowiązania finansowe Grupy o 312 mln zł, a ponadto posiadaliśmy niewykorzystane linie kredytowe o wartości 395 mln zł. Jest to dla nas komfortowa sytuacja, pozwalająca elastycznie reagować na pojawiające się okazje rynkowe, by sprawnie zwiększać skalę działalności – dodaje Leszek Stankiewicz.

W połowie czerwca tego roku, Walne Zgromadzenie Dom Development, zgodnie z rekomendacją Zarządu, uchwaliło rekordową dywidendę w wysokości 11 zł na akcję, czyli łącznie 283 mln zł. Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom na początku lipca br.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Dom Development

Rachunek zysków i strat II kw. 2023 II kw. 2022 Zmiana r/r I poł. 2023 I poł. 2022 Zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 452,5 601,8 (25)% 1 274,5 1 328,8 (4)% Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 424,1 524,7 (19)% 1 228,9 1 238,1 (1)% Przekazane lokale (szt.) 648 1 084 (40)% 1 998 2 178 (8)% Przychody na lokal (tys. PLN) 654,5 484,0 35% 615,1 568,5 8% Zysk brutto ze sprzedaży 140,1 171,7 (18)% 397,6 405,5 (2)% Marża brutto 31,0% 28,5% 2,5 p.p. 31,2% 30,5% 0,7 p.p. Zysk operacyjny (EBIT) 73,7 108,6 (32)% 271,0 282,5 (4)% Marża EBIT 16,3% 18,0% (1,7) p.p. 21,3% 21,3% 0 p.p. Zysk brutto 81,0 115,1 (30)% 281,8 293,1 (4)% Marża zysku brutto 17,9% 19,1% (1,2) p.p. 22,1% 22,1% 0 p.p. Zysk netto 63,8 94,0 (32)% 222,6 235,8 (6)% Marża zysku netto 14,1% 15,6% (1,5) p.p. 17,5% 17,7% (0,2) p.p. Zysk na akcję (PLN) 2,49 3,68 (32)% 8,69 9,25 (6)%

MSR 15 – przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych rozpoznawane w momencie przekazania

Dane w mln PLN