Dominika Bettman na czele Microsoft w Polsce

Dominika Bettman dołączy do zespołu Microsoft w Polsce i obejmie stanowisko dyrektor generalnej zastępując Marka Loughrana, który zarządzał polskim oddziałem firmy od ponad 4,5 roku. Dominika Bettman obejmie stanowisko w grudniu i będzie odpowiedzialna za wszystkie działania Microsoft w Polsce, w tym za realizację planu transformacji Polskiej Doliny Cyfrowej.

Dominika Bettman posiada branżową wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas ponad 26-letniej pracy w firmie Siemens na stanowiskach prezeski zarządu i dyrektorki Digital Industries. Będzie odgrywać kluczową rolę w dalszym wzmacnianiu 30-letniej historii współpracy Microsoftu z lokalnymi firmami, przedsiębiorstwami, organizacjami sektora publicznego oraz partnerami na drodze do innowacji i transformacji cyfrowej polskiego rynku.

„Technologia, która przenika obecnie do wszystkich dziedzin biznesu i życia, fascynuje mnie ze względu na możliwości, jakie daje nam, aby zmieniać świat na lepsze. W Polsce jesteśmy obecnie na drodze prawdziwie transformacyjnych cyfrowych zmian. Ważne jest, abyśmy podchodzili do tej szansy z naciskiem na zrównoważony i odpowiedzialny biznes. Dużą rolę w tej zmianie odgrywa również transformacyjne przywództwo, które łączy ludzi we wspólnym działaniu i odpowiadaniu na zmiany. Tego wszystkiego poszukuję na swojej drodze i to właśnie najmocniej zmotywowało mnie do dokonania tej zmiany. Moja nowa rola w Microsoft daje wiele możliwości rozwijania właśnie takich inicjatyw i cieszę się na współpracę z zespołem, naszymi klientami i partnerami, aby pomóc w kształtowaniu lepszej przyszłości dla Polski, napędzanej przez innowacje, odpowiedzialność i inkluzywne przywództwo” – powiedziała Dominika Bettman.

Nowa dyrektor jest ambasadorem możliwości rozwoju zawodowego kobiet, członkiem wielu gremiów, które skupiają się na różnorodności, włączeniu, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju. Jest wiceprezydentką Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, przewodniczy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Radzie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Od lipca 2019 r. zasiada również w radzie programowej Open Eyes Economy Summit, a od grudnia 2020 roku w Radzie Uczelni Politechniki Warszawskiej. Jest autorką książki „Technologiczne magnolie”. Ekonomistka z wykształcenia. Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie.