PGS Software – wezwanie na akcje zakończone sukcesem, Xebia przejmie ponad 95% głosów na WZA

Xebia, holenderska spółka zajmująca się doradztwem IT, ogłosiła dziś przejęcie PGS Software, wiodącego polskiego producenta oprogramowania i eksperta w dziedzinie technologii chmurowych. Tym samym wezwanie na zakup akcji PGS Software zakończyło się sukcesem, Wzywający nabędzie akcje reprezentujące ponad 95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamiarem Xebii jest przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji i wycofanie spółki z giełdy.

To już piąte przejęcie Xebii w tym roku. Spółka kontynuuje ekspansję zgodnie ze swoją strategią rozwoju, opierającą się na współpracy z innymi liderami branżowymi w celu wzmocnienia swojej pozycji jako autorytetu w globalnym procesie cyfryzacji.

Xebia i PGS Software wspólnie zatrudniają 3100 pracowników i są fizycznie obecne w czternastu krajach. Dzięki PGS Software, Xebia rozszerza swoje możliwości cyfrowe i dodaje do swojego portfolio usługi nearshoringowe. W rezultacie klienci otrzymają zwiększoną dostępność usług, wzrośnie również szybkość wprowadzania nowych rozwiązań na rynek i ich innowacyjność. Dołączenie do Xebia wzmacnia globalną pozycję PGS Software na rynku i oferuje jej ambitnemu zespołowi dostęp do większych projektów i poszerza możliwości rozwoju.

PGS Software to jedna z największych firm informatycznych w Europie, posiadająca biura w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dzięki ponad 800 ekspertom cyfrowym zapewnia doskonałe aplikacje mobilne i internetowe oraz oprogramowanie, technologie chmurowe, dane, nearshoring i offshoring na całym świecie. Początkowo firma skupiała się na rozwoju oprogramowania. Obecnie 95% projektów jest związanych z chmurą, co przyczyniło się do nawiązania przez PGS Software współpracy z AWS, Microsoft i Google. Od momentu powstania w 2005 roku, PGS Software pomyślnie zrealizowało 2800 projektów dla takich klientów jak Trust Payments, Giacom i Omio. Firma w ciągu ostatnich czterech kwartałów osiągnęła przychody przekraczające 35 mln Euro.

Xebia jest globalnie działającym pionierem IT, świadczącym wysokiej jakości usługi konsultingowe, które obejmują wszystkie aspekty transformacji cyfrowej. Od tworzenia oprogramowania po chmurę, dane, sztuczną inteligencję, doradztwo w zakresie oprogramowania, DevOps i Agile. Do jej klientów należą m.in. Disney, Ahold Delhaize, Tesco, Philips czy bank ING. Xebia zatrudnia 2300 osób, którzy pracują w strategicznie zlokalizowanych biurach w Europie, regionie Azji i Pacyfiku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a jej przychody wynoszą ponad 150 milionów Euro rocznie.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z PGS Software. Wspólnie zwiększamy zasięg i możliwości obsługi naszych klientów na całym świecie oraz oferujemy rozszerzony zakres oprogramowania. Łącznie liczymy ponad 3100 pracowników obecnych w czternastu krajach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, know-how i rozległej sieci PGS Software, będziemy ekspertem we wszystkich domenach cyfrowych i zapewnimy naszym klientom mieszane opcje shore’owe.” – powiedział Anand Sahay, co-CEO Xebii.

“Xebia zapewnia nam nieskończone możliwości rozwoju. Nie tylko podczas dzisiejszego boomu IT, ale jeszcze długo po nim. Współpraca z Xebią oznacza dołączenie do dużych, jeszcze bardziej globalnych, innowacyjnych i ambitnych technologicznie projektów oraz rozszerzenie portfolio usług IT. Nasze obszary specjalizacji wzajemnie się uzupełniają, a kultura i wartości naszej firmy są do siebie bardzo podobne – doskonale do siebie pasujemy.” – stwierdził Wojtek Gurgul, Prezes PGS Software.

„Wejście w partnerstwo na taką skalę jest dla Xebii krokiem milowym. W czołowym polskim software house, jakim jest PGS Software, znaleźliśmy partnera z równą pasją do budowania mocnych, cyfrowych relacji z dostawcami chmury, takimi jak AWS. Spółka ma również zbliżone do nas wartości. Dzięki wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu PGS Software możemy zrobić duży krok naprzód, zgodnie z naszą misją budowania szerokiego autorytetu na rynku IT” – dodał Andrew de la Haije, co-CEO Xebii.

PGS Software i Xebia będą wspólnie dostarczać dostosowane do potrzeb klientów usługi technologiczne i doradztwo informatyczne dla istniejących i nowych klientów. Prezes PGS Software, Wojtek Gurgul, zostanie członkiem globalnego zespołu kierowniczego Xebii. Akwizycja zostanie zasygnalizowana dodaniem „Proudly part of Xebia” do logo firmy PGS Software.

Zapisy na wezwanie dotyczące zakupu akcji PGS Software zakończyły się 29 września. Rozliczenie transakcji planowane jest na 5 października. Doradcą finansowym i pośrednikiem w wezwaniu jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Dom Maklerski.