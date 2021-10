Zmiany w zarządzie i awanse w 7R

W związku z ekspansją biznesu dewelopera 7R, władze spółki powołały Bartłomieja Krawieckiego na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz Chief Operating Officer (COO). W nowej roli od września 2021 r., Bartłomiej Krawiecki odpowiada za wdrażanie strategii rozwoju 7R w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Jednocześnie Łukasz Jachna został mianowany Chief Capital Markets Officer i wejdzie do zarządu firmy w październiku br.

Bartłomiej Krawiecki zasiada w zarządzie 7R od 2018 r., gdzie do tej pory, jako Head of Development, nadzorował kluczowe etapy procesu deweloperskiego. Jest pomysłodawcą konceptu 7R City Flex Last Mile Logistics – pierwszej w Polsce sieci magazynów miejskich, która obejmuje kluczowe lokalizacje w pobliżu centrów miast na terenie całego kraju.



Łukasz Jachna, w 7R także od 2018 r., odpowiedzialny jest za kierowanie zespołem Capital Markets, budowanie oferty inwestycyjnej spółki i pozyskiwanie equity na poziomie projektów deweloperskich. Przeprowadza szczegółowe analizy, tworzy rekomendacje i zarządza wszystkimi strategicznymi etapami procesu transakcyjnego. Przez ostatnie 2,5 roku wraz ze swoim zespołem zebrał i uruchomił blisko 1,5 mld złotych equity na realizację projektów w 7R.

Bartek ma niezwykle cenny wkład w rozwój 7R. Na przestrzeni kilku lat udowodnił, że doskonale zarządza operacjami firmy w okresie mocnego przyspieszenia na rynku magazynowym, a także w warunkach silnej konkurencji. Jego olbrzymia wiedza i doświadczenie pozwalają nam z zaufaniem powierzyć mu stanowisko wiceprezesa i COO spółki 7R. Z kolei Łukasz Jachna z powodzeniem kieruje działem rynków kapitałowych w naszej firmie i w latach 2018-2021 przyczynił się do sprzedaży 26 projektów o wartości ponad 2 mld złotych, a także poszerzył grupę współpracujących z 7R topowych funduszy inwestycyjnych, co znacząco wzmocniło nasz kapitał i potencjał dalszego wzrostu. Cieszę się, że możemy rozwijać firmę, mając na pokładzie tak wybitnych profesjonalistów, komentuje Tomasz Lubowiecki, założyciel i prezes zarządu 7R.

Wspólnie z Bartkiem i Łukaszem pracujemy nad najwyższą jakością naszych produktów oraz umacnianiem pozycji 7R na polskim podium deweloperów magazynowych i międzynarodowym rynku transakcji kapitałowych. W ostatnich latach notujemy regularne wzrosty oraz liczne sukcesy. Decyzja o objęciu przez Bartka funkcji COO oraz wiceprezesa, a także wejście Łukasza do zarządu spółki na stanowisku Chief Capital Markets Officer, podyktowane są ich olbrzymim zaangażowaniem w wykonywaną pracę oraz dynamicznym rozwojem 7R i intensyfikacją naszych operacji, dodaje Ryszard Gretkowski, wiceprezes 7R.

W nowej roli Bartłomiej Krawiecki zarządza działalnością operacyjną firmy, począwszy od akwizycji gruntu pod nowe inwestycje, poprzez współpracę z najemcami oraz projektowanie i budowanie obiektów, aż po zarządzanie nimi. Zadaniem Łukasza Jachny jest dalsze rozwijanie obszaru odpowiedzialnego za transakcje sprzedaży w 7R oraz współpracę z obecnymi i nowymi partnerami, którzy inwestują w segmencie nieruchomości magazynowo-przemysłowych.

To wielka radość i satysfakcja współpracować na co dzień z zespołem doświadczonych ekspertów i budować wraz z nimi siłę marki 7R. Stawiamy na ciągłe powiększanie naszego banku ziemi, bliską współpracę z najemcami i nieszablonowe rozwiązania atrakcyjne także dla inwestorów. Nasze magazyny to nowoczesne budynki, które dzięki wykorzystaniu technologii i proekologicznych rozwiązań są przyjazne dla otoczenia, spełniając jednocześnie założenia ESG. I to właśnie jakość powierzchni, proptech i minimalizacja śladu węglowego wyróżnia nasze produkty na rynku, komentuje Bartłomiej Krawiecki, wiceprezes i COO w 7R.

Przed dołączeniem do 7R Bartłomiej Krawiecki pracował ponad 10 lat w Panattoni Development Europe, gdzie prowadził największe inwestycje logistycznei przemysłowe. Z kolei Łukasz Jachna zdobywał doświadczenie w zakresie private equity pracując dla Neo Investments, a także Colliers International, gdzie budował wzrost wartości zarządzanych aktywów.