DPD Polska: Analiza Barometr E-shopper Geopost 2022 – zmiany ekonomiczne i nowe zwyczaje

Tegoroczna edycja Barometru e-Shopper 2022 pod nazwą „Delivering Change” przedstawia wpływ globalnej sytuacji ekonomicznej na zwyczaje zakupowe europejskich e-kupujących i tym samym prezentuje trendy e-commerce.

77% Europejczyków to e-konsumenci

48% europejskich e-konsumentów regularnie robi zakupy w sklepach internetowych.

63% regularnych e-kupujących uważa, że zakupy w sieci pozwalają im zaoszczędzić pieniądze.

Najczęściej kupowanymi kategoriami produktowymi są niezmiennie odzież i obuwie. Znacząco wzrosła także sprzedaż produktów medycznych.

35% osób regularnie korzystających z e-sklepów zamówiło od stycznia świeżą żywność i napoje przez Internet

W erze post-pandemicznej, gdy społeczeństwo stara się przystosować do niestabilnej sytuacji, zmiany są nadal stałym elementem codzienności. Co więcej, ich tempo przyspieszyło przynosząc większą niepewność, lecz także otwierając nowe możliwości. Na tle wszystkich zmian ewoluują również potrzeby i oczekiwania konsumentów. Jak na sytuację gospodarczą reagują klienci e-sklepów? Jakie towary kupują? Jakie są ich oczekiwania i czy są one spełniane? Barometr e-Shopper 2022, bazujący na dogłębnej analizie prawie 24 000 e-konsumentów z 22 krajów europejskich, dostarcza informacje o zmianach, ujawniając tym samym najnowsze i najbardziej znaczące trendy oraz zapewniając wartościową analizę i wgląd w to, co mogą przynieść najbliższe lata. – mówi Jean-Claude Sonet, wiceprezes odpowiedzialny za marketing, komunikację i CSR GeoPost.

Regularni e-konsumenci i entuzjaści

Stali europejscy e-konsumenci to osoby w wieku od 18 do 70 lat, którzy co miesiąc zamawiają online co najmniej jedną kategorię produktów i generują największy odsetek aktywności zakupowej w Internecie – 87% e-zakupów w Europie. Ci klienci otrzymują średnio 5,3 przesyłek miesięcznie.

Wśród entuzjastów, czyli dużych nabywców napędzających e-commerce, zapał utrzymuje się na wysokim poziomie pomimo mniejszej liczby zakupów w e-sklepach. Podobnie jak zwykli europejscy e-konsumenci, entuzjaści wybierają w sieci coraz więcej kategorii produktów. W przeciwieństwie do zwykłych klientów, których wydatki na zakupy związane ze sposobem spędzania wolnego czasu (książki, rozrywka, technologie) zmniejszyły się, zakupy entuzjastów pozostają stabilne – kupują tyle samo co wcześniej lub nawet więcej we wszystkich kategoriach. Na szczycie listy dużych e-nabywców entuzjastów znajduje się Polska (57%) i Wielka Brytania (55%).

Nowy koszyk zakupowy w e-commerce

Europejscy konsumenci regularnie dokonujący zakupów w Internecie nie stracili przekonania do e-commerce. Motywacją ich wyboru są praktyczne aspekty tego sposobu dokonywania zakupów, który uważają za bardziej wygodny. W odpowiedzi na pogarszające się warunki gospodarcze klienci sklepów internetowych wykazują większą niż kiedyś wrażliwość na ceny, zaś poziom zakupów nieco się obniżył, dlatego zakupy w sieci stanowią także platformę do poszukiwania korzystnych cenowo ofert. Aż 63% regularnych e-konsumentów uważa, że zakupy w sieci pozwalają zaoszczędzić pieniądze.

Wprawdzie zmniejszył się udział zakupów dokonywanych pod wpływem impulsu, jednak wzrosła gama kupowanych produktów. Na pierwszym miejscu wśród wybieranych kategorii produktowych pozostała niezmiennie odzież (59% e-kupujących) oraz obuwie (49%). Produkty z kategorii zdrowie i uroda przesunęły się na trzecie miejsce w rankingu najchętniej kupowanych przez Internet towarów, a sprzedaż produktów medycznych znacząco wzrosła. Jednym z oczywistych wyjaśnień jest efekt pandemii, która spowodowała cyfryzację sektora ochrony zdrowia i przyspieszyła rozwój aptek internetowych. Lockdown zwiększył też liczbę internetowych wizyt lekarskich, a zakup produktów medycznych online jest kolejnym logicznym krokiem w tym procesie.