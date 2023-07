Druga inwestycja Better Energy w Polsce o mocy 74 MW przyłączona do sieci

Farma fotowoltaiczna Better Energy – Helenowo, o mocy zainstalowanej 74 MW, została przyłączona do sieci. Położona w Kleczewie w województwie wielkopolskim inwestycja jest drugą farmą fotowoltaiczną spółki o mocy 74 MW w Polsce, po uruchomionej niedawno elektrowni słonecznej w Nidzicy. Jej otwarcie znacząco wzmacnia pozycję Better Energy na krajowym rynku OZE.

– Czysta energia przyśpieszy polski wzrost gospodarczy, będzie odpowiadać za nowe miejsca pracy, poprawi jakość życia ludzi, przyczyni się do ograniczenia zmian klimatycznych i ochrony środowiska. Chcemy pokazywać innym, jak kształtować naszą przyszłość w budowie systemu energetycznego dającego korzyści dla całego społeczeństwa. Dlatego aktywnie rozbudowujemy nasz portfel farm fotowoltaicznych i szukamy nowych partnerów oraz możliwości rozwoju. Są nimi, na przykład, ładowarki do aut elektrycznych, czy magazyny energii – powiedział Łukasz Witkowski, dyrektor ds. rozwoju Better Energy w Polsce.

Lider polskiego rynku OZE

Portfel elektrowni słonecznych Better Energy przyłączonych do sieci w naszym kraju obejmuje obecnie cztery inwestycje – Polanów, Postomino, Nidzica, Helenowo – o łącznej mocy zainstalowanej 208 MW. Kolejne projekty znajdują się w budowie, przy czym całkowity portfel projektów na etapie rozwoju przekroczył 1000 MW. Jeszcze w tym roku Better Energy spodziewa się zakończenia dodatkowych wielkoskalowych inwestycji w farmy fotowoltaiczne, dla których uzyskała wsparcie finansowe od największych duńskich oraz europejskich inwestorów instytucjonalnych.

Dialog społeczny i wsparcie bioróżnorodności

Projekty Better Energy realizowane są z poszanowaniem przyrody i zdania lokalnych społeczności. Przykładowo, na części obszaru działek, na których zlokalizowane są farmy fotowoltaiczne Polanów i Postomino, postawiono na rozwiązania wspierające bioróżnorodność, takie jak zagajniki, czy oczka wodne. Równie ważnym filarem działalność spółki jest dialog i zrozumienie potrzeb lokalnych społeczności, a także zwiększanie korzyści z inwestycji poprzez dodatkowe inicjatywy w ujęciu całego regionu.

Farma fotowoltaiczna Helenowo zapewni czystą energię elektryczną wystarczającą do zasilenia około 37 tys. polskich gospodarstw domowych rocznie. Łącznie farmy fotowoltaiczne Better Energy w Polsce wytwarzają obecnie energię elektryczna potrzebną do zasilenia 104 tys. gospodarstw domowych w skali roku.