Duality S.A. pozyskuje 3,8 mln zł na rozwój. Phenomen Games S.A. obejmuje udziały

Duality S.A. podpisała umowę dotyczącą współpracy z Phenomen Games S.A., podmiotem wyspecjalizowanym w inwestycjach w branży gamedev. Spółki określiły szczegółowe warunki podwyższenia kapitału zakładowego studia po cenie rynkowej, tj. 1,50 zł za akcję. Współpraca zakłada także podpisanie trzech umów koprodukcji gier z gatunku symulatorów, do których producent zachowa prawa autorskie i 50 proc. udział w przychodach.

Duality S.A. to warszawski developer, który jest twórcą m.in. gry Barn Finders. Produkcja, która uzyskała bardzo pozytywne oceny graczy, do dziś sprzedała się w ponad 200 tys. kopii. Koszty jej produkcji i marketingu zwróciły się w zaledwie 72 godz. od momentu premiery w 2020 r.

– Rynek kapitałowy, szczególnie w segmencie gamedev, jest obecnie trudny i wymagający. Mimo to, udało nam się zdobyć zaufanie doświadczonego inwestora. Phenomen Games współfinansował m.in. światowy hit Gas Station Simulator, który sprzedał się w ponad 1 mln kopii. Dzięki tej umowie, poza korzyściami biznesowymi, będziemy mieli okazję poszerzyć nasze kompetencje i doświadczenie i w efekcie jeszcze sprawniej realizować kolejne projekty – mówi Tomasz Strzałkowski, Prezes Zarządu Duality S.A.

Umowa określa warunki planowanej inwestycji w spółkę, zgodnie z którą Phenomen Games S.A. zainwestuje łącznie 3,8 mln zł w ramach podwyższenia kapitału oraz współfinansowania trzech projektów.

– Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, bardzo selektywnie inwestujemy w zespoły developerskie w branży gamedev. Wspieramy je w obszarze finansowym, merytorycznym i marketingowym. Podstawą do podjęcia decyzji o współpracy z Duality był kompetentny i zaangażowany zespół, liczący ponad 25 osób, na czele z Tomaszem Strzałkowskim, który posiada ponad 20 letnie w takich firmach jak People Can Fly, Flying Wild Hog, czy Platige Image. Drugim, równie ważnym aspektem decyzji o współpracy była produkcja i wydanie gry Barn Finders. Bardzo dobrze oceniamy grę i proces jej premiery, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży. To dla nas cenny partner i wierzę, że wspólnie osiągniemy sukcesy przy kolejnych tytułach – mówi Przemysław Zieliński, Prezes Zarządu Phenomen Games S.A.

Obecnie studio pracuje nad produkcją Farm Simulator na zlecenie Codebusters Studio S.A. W dłuższej perspektywie, działania mają na celu umożliwienie spółce ukończenia drugiej części symulatora Barn Finders. Jednocześnie, trwają przygotowania do wydania tytułu Unholy na konsole Xbox serii X/S oraz PS5.

Duality Games powstało w 2017 r. W swoim portfolio ma takie tytuły jak Barn Finders, Unholy czy Accident. Studio specjalizuje się w produkcji gier z gatunku symulatorów.