Duński wywiad pomagał służbom USA gromadzić informacje o sojusznikach z NATO

Według duńskiego dziennika „Jyllands-Posten” i publicznego radia tajna współpraca pomiędzy duńskimi i amerykańskimi agencjami wywiadowczymi umożliwiła Stanom Zjednoczonym gromadzenie informacji wywiadowczych o niektórych europejskich sojusznikach, w tym o Niemczech, Francji, Szwecji, Norwegii i Holandii. Doniesienia medialne miało potwierdzić „kilka niezależnych źródeł”.

Wydaje się, że rewelacje duńskich mediów mają związek z niespodziewanym zwolnieniem w sierpniu 2020 r. Larsa Findsena, dyrektora Duńskiej Służby Wywiadu Obronnego (DDIS w j. angielskim). Findsen został zdymisjonowany po serii doniesień wewnętrznych sygnalistów. Chociaż rząd duński nie ujawnił szczegółów dymisji, to istniało wówczas przekonanie, że była związana z „niewłaściwymi praktykami zbierania informacji wywiadowczych”. Obecnie wydaje się, iż doniesienia whistleblowerów dotyczyły tajnego porozumienia w sprawie zbierania danych wywiadowczych zawartego w 2008 roku pomiędzy DDIS a Agencją Bezpieczeństwa Narodowego USA (NSA).

Zgodnie z tym porozumieniem NSA miała podłączyć dla potrzeb DDIS kilka światłowodowych kabli internetowych na terytorium Danii, a w zamian uzyskać dostęp do treści przechwytywanego ruchu telekomunikacyjnego. Tego rodzaju współpraca miała być realizowana w centrum przetwarzania danych zlokalizowanym na duńskiej wyspie Amager, na południe od Kopenhagi, które rzekomo zostało zbudowane jedynie w tym celu.

Już w 2015 r. duński sygnalista zwrócił się z ostrzeżeniem do duńskiej rady nadzorczej, znanej jako TET, odpowiedzialnej za nadzorowanie pracy agencji wywiadowczych, że NSA wykorzystuje centrum na Amager do szpiegowania duńskich celów, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Finansów. Co więcej, lista słów kluczowych używanych przez NSA sugerowała, że celem inwigilacji były również rządy Niemiec, Francji, Szwecji, Norwegii i Holandii. Rewelacje sygnalisty wywołały w Danii gorącą dyskusję polityczną. Niektórzy politycy wzywają obecnie Ministra Obrony Trine Bramsena do udostępnienia opinii publicznej czterotomowego raportu TET o rzekomej współpracy DDIS-NSA.

Źródło: portal intelNews.org z 17.11.2020 r. [za:] Dziennik Jyllands-Posten i duńskim radiem

Autorzy: radca prawny Robert Nogacki, dr Marek Ciecierski

