DW Domel z nowym centrum dystrybucyjnym w Łodzi

DW Domel, dystrybutor drzwi, okien i bram garażowych zdecydował się na rozwój działalności operacyjnej w Polsce. Nowe centrum dystrybucyjne z hurtownią o powierzchni 1 400 mkw. zostanie zlokalizowane w Polsce Centralnej, w prywatnej inwestycji na północy Łodzi. Kompleksową obsługą najemcy, a także analizą potencjalnych lokalizacji zajęli się eksperci firmy doradczej AXI IMMO.

DW DOMEL należy do największych specjalistycznych firm zajmujących się sprzedażą drzwi, okien, bram garażowych oraz akcesoriów do produktów ze stolarki otworowej dla firm, jak i dla klientów indywidualnych. W portfolio jej dostawców znajdują się znani krajowi i zagraniczni producenci m.in. PORTA, DRE, WIKĘD, DELTA, CENTURION, INVADO, POL-SKONE, HORMANN i inni. Firma DW DOMEL powstała w 2004 roku w Łomży, a obecnie prowadzi dodatkową sprzedaż z Zambrowa.

– Zdecydowaliśmy się na rozwój działalności operacyjnej i wejście do woj. łódzkiego, które dołączy do naszych dwóch pozostałych punktów sprzedażowych w województwie podlaskim. Obecność w centralnej Polsce sprawia, że stajemy się bardziej konkurencyjni i zdecydowanie skracamy łańcuchy dostaw do klientów zlokalizowanych w zachodniej części kraju. Nowe centrum dystrybucyjne to także doskonała baza logistyczna do dalszej ekspansji na kolejnych rynkach regionalnych w Polsce – mówi Paweł Zabielski, Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, DW DOMEL.

DW DOMEL docelowo zajmie 1 400 mkw. powierzchni magazynowej, która będzie służyć jako hurtownia, a także centrum logistyczne do obsługi południowych i zachodnich regionów Polski. Na dodatkowych 200 mkw. powstanie nowoczesne biuro z częścią socjalną.

– Po ugruntowaniu swojej pozycji w północno-wschodniej części Polski, klient zadecydował się wejść na kolejny rynek. Lokalizacja powierzchni magazynowej i biurowej zaoferowana przez prywatnego inwestora wpisała się w strategię rozwoju firmy i potrzebę zajęcia kameralnego wolnostojącego magazynu. Przez wzgląd na specyfikę i charakter prowadzonej działalności istniała potrzeba dużego placu składowego, parkingu, które dawały klientowi poczucie niezależności – uzupełnia Damian Kińczyk, Associate Director, Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.

Prywatna inwestycja w północno-zachodniej części Łodzi oferuje 2800 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. Najemcy centrum magazynowego mogą skorzystać z wygodnego dużego parkingu i placów manewrowych oraz z placu do składowania materiału.

– Łódzki rynek magazynowy to jeden z najbardziej dojrzałych regionów logistycznych i produkcyjnych w Polsce. Klienci wybierają ten region przez wzgląd na położenie oraz tradycje przemysłowe, a także duży dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników – komentuje Jakub Wojtera, Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.