E handel w firmach B2B jako dodatkowy nowoczesny kanał sprzedaży

Według raportu „B2B e-commerce NOW” ponad 90% przedsiębiorstw działających w branży B2B deklaruje chęć wejścia w świat handlu elektronicznego. 41% firm działających już w tym obszarze ocenia wejście na rynek internetowy jako dobry ruch, a co 4 z tych firm uzyskuje ponad 80% przychodu z tego kanału.

Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę ze znaczenia e-commerce w relacjach handlowych między kontrahentami biznesowymi. Jednak już nie wystarczy sama obecność w elektronicznych kanałach sprzedażowych, by wyróżnić się wśród konkurencji i uchodzić za innowatora w swojej branży, teraz trzeba działać kompleksowo i innowacyjnie.

Dobrym przykładem takiej innowacyjności jest sklep poznańskiej firmy PROMAG S. A. która kilka lat temu dała swoim klientom możliwość skorzystania z platformy e-commerce e-proamg.pl, by mieli łatwiejszy dostęp do jej produktów. Mimo iż w zdecydowanej większości są kontrahenci B2B, to klienci indywidualni również mogą teraz zrobić zakupy i wyposażyć np. swoje przydomowe warsztaty, czy garaże w profesjonalny sprzęt. Dodatkowo jest to przykład sklepu kompletnego, zawierającego też elementy edukacyjne takie jak „Leksykon pojęć logistycznych” czy nowoczesne konfiguratory 3D, by kupujący mogli w prosty sposób modyfikować i dostosowywać produkty do swoich potrzeb. To dobry przykład na przemyślane wykorzystanie nowoczesnych technologii w świecie B2B.

Polskie firmy w światowych czołówkach

Światowy trend zaobserwowany w raporcie „B2B e-commerce NOW” jest też dobrze widoczny na polskim rynku. Na szczęście dawno minęły już czasy, że nasz przemysł i biznesu wlokły się w światowym ogonie, teraz w wielu dziedzinach jesteśmy w globalnej czołówce.

Jak donosi Izba Gospodarki Elektronicznej ponad 80% polskich firm upatruje w e-handlu szansę, by zaistnieć na światowym rynku eksportu, a 5% rozważa wejście na elektroniczne rynki zagraniczne już w 2022 roku. Handel elektroniczny jest świetnym sposobem na poszukiwanie nowych kontrahentów na całym świecie i nie jest ograniczony lokalnymi uwarunkowaniami.

To jest dobra droga

Znakomita większość firm B2B, niezależnie od tego, czy mówimy o rynku polskim, czy rynkach zagranicznych, deklaruje, że wejście w elektroniczny kanał sprzedaży to był bardzo dobry ruch. Wszyscy oni zanotowali znaczne wzrosty sprzedaży i napływ nowych klientów, których w inny sposób byłoby trudno pozyskać, bądź nawet byłoby to niemożliwe, z uwagi na fakt, że coraz częściej ludzie świadomie wybierają dostawców posiadających tę wygodną formę sprzedaży.

E-commerce B2B ma łatwiej

Mimo iż niektóre rozwiązanie w handlu między biznesami są odmienne niż w handlu konsumenckim, to jednak gros z nich jest taka sama. Czyni to wprowadzenie firmy na polskie i światowe rynki elektroniczne znacznie prostszym. Wszystko to za sprawą działającego od lat i niezmiernie dynamicznie rozwijającego się e-commerce w handlu B2C. Tu zostały już przetarte niemalże wszystkie szlaki prowadzące do sukcesu biznesu w sieci. Zarówno rozwiązania techniczne, jak i marketingowe są obecnie wykorzystywane przez ponad 20 milionów sklepów internetowych, co daje nam olbrzymie pole badawcze, na którym przez ostatnią dekadę były testowane wszelkie możliwe rozwiązania.

Od przyszłości nie ma odwrotu

Właściwie większość firm B2B nie powinna zadawać sobie pytania, „czy wejść w ten internet ze sprzedażą?” tylko „jak szybko możemy to zrobić?”. Nie ma już powrotu do przeszłości, teraz firmy nieoferujące sprzedaży internetowej są skazane na powolną „śmierć”.

Na szczęście obecnie platformę sprzedażową w modelu SaaS można zbudować w relatywnie krótkim czasie, bez olbrzymich nakładów finansowych i czasowych. To pozwala cieszyć się dołączeniem do światowej sieci sprzedawców elektronicznych i jednocześnie daje nową płaszczyznę styku obecnym i przyszłym klientom biznesowym.