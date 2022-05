EBC może w tym roku podnieść stopy procentowe

W ostatnich miesiącach europejskie banki centralne zmagają się z rosnącą inflacją. Węgierski MNB podniósł w tym tygodniu swoją główną stopę procentową do 5,4%, czeski CNB utrzymuje ją na poziomie 5%, a Narodowy Bank Polski na 4,5%. Pomimo tego EBC utrzymuje swoją ekstremalnie luźną politykę monetarną, gdzie nie tylko stopy procentowe pozostaną na poziomie zerowym, ale również gospodarka nadal będzie wspierana przez programy skupu aktywów APP. Jednak w przemówieniu w miniony piątek Prezes EBC Christine Lagarde wskazała, że EBC prawdopodobnie zakończy program na początku III kw. i podniesie stopy już w tym roku. Prawdopodobnie w tym okresie będziemy już mieli za sobą najwyższe tempo wzrostu inflacji. Generalnie przewidywanie czegoś w tej chwili (w tym rozwoju polityki pieniężnej) jest bardzo trudne. Dużo będzie zależało od sytuacji w Ukrainie oraz konfliktu polityczno-gospodarczego między Rosją a UE. W tym tygodniu rynki przeraziła również wiadomość o wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii. Mimo tego oba kraje potwierdziły, że są na to przygotowane. Pod koniec roku obu państwom kończyła się ważność umów z rosyjskim Gazpromem, z tym, że Polska nie zamierzała jej odnawiać.

W wyniku tych wszystkich niepewności i napięć, złoty osłabił się w tym tygodniu i w piątek rano był notowany na poziomie 4,67 PLN/EUR. Z kolei dolar amerykański jako waluta bezpieczna korzysta z napięcia w Europie i umacnia się. W piątek rano para walutowa USD/EUR była notowana po 1,055.

Roksana Cicha, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA