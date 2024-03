EBC nie zmienił stóp procentowych

EBC pozostawił stopy procentowe na obecnym poziomie. EBC utrzymuje tak wysokie stopy już od kilku miesięcy. Inflacja zmierza do celu 2 proc., jednak szczególną uwagę trzeba teraz przyłożyć do odczytów inflacji bazowej. Prezes Lagarde podkreśla, że obniżki nastąpią wtedy, kiedy EBC będzie pewny, że proces dezinflacji jest trwały i doprowadzi do celu.

Wydaje się, że EBC może poczekać z decyzjami jeszcze kilka miesięcy. Ważne będą dane o inflacji (wskazujemy tutaj szczególnie na inflację w usługach) – i kondycji rynku pracy. Presji na EBC nie wywierają także decyzje FEDu czy Banku Anglii, które również nie spieszą się z obniżkami. W związku z powyższym, pierwszych obniżek ze strony EBC spodziewamy się najwcześniej w czerwcu.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski