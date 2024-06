EBC obniża stopy, rosną szanse na obniżkę stóp procentowych w USA

Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny obniżył główną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego. Amerykanie nadal czekają, ale widać powoli zmiany nastawienia. W tle brak zmian w polityce monetarnej w Indiach.

EBC nie zaskoczyło rynków

Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny obniżył główną stopę procentową o 0,25% na wczorajszym posiedzeniu. W rezultacie wynosi ona 4,25% i jest o 1% niższa od poziomu w USA. Rynki zareagowały na tę wiadomość bardzo spokojnie. Powodem był fakt, że dokładnie takiego obrotu spraw oczekiwano. Rynki oczekiwały ćwierć procenta w dół i to otrzymały. Była wątpliwość, czy ruch ten będzie kontynuowany i faktycznie konferencja po samej decyzji potwierdziła te obawy. Wygląda na to, że EBC weszło w tryb obniżek stóp, ale nie należy się spodziewać obniżki na każdym posiedzeniu. W rezultacie z jednej strony wyprzedzono ruch Amerykanów. Z drugiej dbają mocno, by stopy za oceanem nie pozostawały zbyt dużo powyżej europejskich. Takie zjawisko w dłuższym okresie sprzyjałoby silnemu umocnieniu dolara.

Na co czekają Amerykanie?

Jeszcze pod koniec maja szanse na utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przekraczały 50%. Dzisiaj jest to zaledwie 32%. Co powoduje te zmiany? Zdaniem analityków z jednej strony jest to strach przed umacnianiem się dolara w czasie, gdy Europa będzie redukować stopy procentowe, a Amerykanie utrzymują je wysokie. W rezultacie silniejsza waluta powinna odbić się negatywnie na gospodarce. Ważne dane w tym kontekście będą publikowane już dzisiaj. Jeżeli w ramach sytuacji na rynku pracy zobaczymy pogorszenie, np. 4% stopę bezrobocia lub spadek liczby nowych miejsc pracy możemy spodziewać się silnych zmian. W takim scenariuszu FED raczej będzie się starał nie doprowadzić do zaduszenia gospodarki i raczej przyspieszy obniżki. To powinno osłabiać dolara.

Indie nie zmieniają stóp procentowych

Posiedzenie Banku Centralnego Indii nie wprowadziło żadnych zmian w polityce monetarnej. Stopa procentowa w dalszym ciągu znajduje się na poziomie 6,5%. Jest to brak zmian od lutego 2023 roku. Na co warto zwrócić uwagę, Indie podobnie jak inne kraje azjatyckie znacznie mniej cięły stopę procentową niż państwa zachodnie. W rezultacie inflacja w szczytowym momencie nie przekraczała 8%. Jest to zatem dużo mniejszy problem niż w naszej części świata. Ten znacznie niższy wzrost cen połączony jest bowiem z bardzo szybkim rozwojem gospodarczym, który obecnie po słabszym kwartale spowolnił do 7,6%. Rynki przyjęły tę decyzję bardzo neutralnie, znacznie ważniejszym tematem jest tam zakończenie największych wyborów w historii świata.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – sytuacja na rynku pracy,

14:30 – Kanada – sytuacja na rynku pracy.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl