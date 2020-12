EBC przeznaczy dodatkowe 500 mld euro na wparcie gospodarki i będzie obserwował kurs euro

Dodatkowe 500 mld euro – o tyle EBC zwiększy pandemiczny program wsparcia gospodarki. Kurs euro pod obserwacją.

Podczas czwartkowego posiedzenia Europejski Bank Centralny podjął kolejne działania w celu ochrony gospodarki strefy euro przed ryzykami, jakie generuje pandemia COVID-19.

EBC po raz kolejny zwiększył nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) uruchomiony w marcu br., na początku kryzysu. Zgodnie z tym czego spodziewaliśmy się zarówno my, jak i rynek, program został rozszerzony o dodatkowe 500 mld euro, w konsekwencji czego pula środków w jego ramach zwiększyła się do 1,85 bln euro. Program został też wydłużony o dodatkowe dziewięć miesięcy i będzie funkcjonował co najmniej do końca marca 2022 roku. To nieco dłużej, niż oczekiwaliśmy. Oznacza to jednocześnie, że przeciętne tempo zakupów prawdopodobnie będzie nieco niższe, niż zakładaliśmy. Bank ogłosił też m.in. wydłużenie czasu trwania wyjątkowo korzystnych warunków dla operacji TLTRO – specjalnych pożyczek dla banków – o rok.

Pierwsza reakcja pary EUR/USD na posiedzenie była bardzo ograniczona. Rozszerzenie programu PEPP na podobnych warunkach było bowiem oczekiwane przez rynek. Inwestorów bardziej zainteresowały komentarze prezes Lagarde dotyczące stanu gospodarki i zaktualizowane projekcje ekonomiczne banku. EBC obecnie oczekuje, że gospodarka krajów strefy euro skurczy się, jednak co ciekawe, prognoza na 2020 rok została podniesiona do -7,3% z -8% zakładanych we wrześniu. Zgodnie z oczekiwaniami banku centralnego, gospodarka ma wrócić na ścieżkę wzrostu w 2021 roku, jednak prognozowane tempo wzrostu ma wynieść 3,9%, a nie 5%, jak oczekiwano we wrześniu. Bardziej dynamiczny wzrost ma nadejść za to w 2022 roku (Wykres 1). Presja cenowa pozostaje „ograniczona”, a inflacja, zgodnie ze słowami Lagarde, „rozczarowująco niska”. Inflacja ma pozostać ujemna do początku 2021 roku, a następnie rosnąć.

Wykres 1: Projekcje EBC dot. PKB strefy euro [grudzień 2020]

Naszym zdaniem najistotniejszą kwestią, która pojawiła się w trakcie czwartkowej konferencji prasowej, były komentarze Lagarde dotyczące kursu walutowego. Zgodnie z jej słowami, EBC będzie „nadal bardzo uważnie obserwował [kurs walutowy] w przyszłości”. Prezes EBC stwierdziła również, że aprecjacja waluty odgrywa istotną rolę w wywieraniu negatywnego wpływu na ceny. Jest to lekka zmiana tonu od czasu wrześniowego posiedzenia, w trakcie którego oficjele byli zgodni co do tego, że nie ma potrzeby przesadnej reakcji na ostatnie wzrosty euro. Od początku roku waluta umocniła się o ok. 7% w relacji do koszyka walut głównych partnerów handlowych, co ogranicza wzrost gospodarczy i negatywnie wpływa na inflację.

Chociaż nasza długoterminowa ocena perspektyw euro jest pozytywna, to sądzimy, że niechęć banku centralnego do silniejszej waluty połączona z możliwym gwałtownym spadkiem aktywności gospodarczej w czwartym kwartale br. może wywołać niewielką krótkoterminową korektę kursu EUR/USD. Inwestorzy jednak skupili się na braku silniejszego odniesienia do siły euro, a kurs głównej pary po konferencji prasowej wzrósł (Wykres 2).

Wykres 2: Kurs EUR/USD (09/12/20 – 10/12/20)

Pozostajemy optymistycznie nastawieni względem perspektyw gospodarki strefy euro w 2021 roku. Uważamy, że wdrożone przez władze duże pakiety stymulacyjne – zarówno fiskalne, jak i monetarne – powinny umożliwić gospodarce silne odbicie po zniesieniu ostatniej rundy pandemicznych ograniczeń. Powrót wirusa, nadal istotne ryzyko dla globalnej gospodarki, jakie stwarza pandemia, a także gołębia retoryka Christine Lagarde podczas ostatniej konferencji prasowej pozwalają jednak sądzić, że polityka EBC w przyszłym roku pozostanie bardzo akomodacyjna.

Autorzy: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk – analitycy Ebury