Eco5tech SA: Rekordowe przychody i zysk w 2023 r.

Eco5tech SA, notowana na rynku NewConnect, zajmująca się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie Property Technology, w 2023 r. wypracowała 18,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 38% wzrost w porównaniu do 2022 r. Historycznie był to najwyższy poziom odnotowanych przychodów przez Eco5tech. W raportowanym okresie Spółka poniosła znaczące koszty związane z usługami oraz znaczące wydatki związane z bieżącą realizacją projektów. Wpłynęło to na wynik operacyjny Spółki i końcowy. Ostatecznie Eco5tech pokazało 992,7 tys. zł zysku netto (vs. 229 tys. zł w 2022 r.).

Na osiągnięte wyniki największy wpływ miał rozwój Eco5tech w obszarze branży budowlanej. W 2023 roku Spółka skupiła się przede wszystkim na realizacji pozyskanych w poprzednich latach kontraktach związanych z głównym przedmiotem jej działalności, co rzutowało na zwiększenie poziomu osiąganych przez nią przychodów.

– W minionym roku osiągnęliśmy postęp w wielu kluczowych obszarach swojej działalności. Dzięki wysiłkom całego zespołu zrealizowaliśmy szereg znaczących etapów w wielu projektach, które nie tylko przyniosły Spółce korzyści finansowe, ale również przyczyniły się do rozwoju infrastruktury w Polsce – powiedziała Alicja Gackowska, prezeska zarządu Eco5Tech i dodaje – wraz ze wzrostem przychodów odnotowaliśmy wzrost kosztów, co jest nieodłączne w naszym biznesie. Ostatecznie wypracowaliśmy rekordowe przychody i solidny wynik końcowy.

Eco5tech prężnie działa w segmencie PropTech, co również przedkłada się na jej markę i rozpoznawalność. Spółka rozwija ten obszar, tworząc innowacyjne technologie wspomagające branżę budowlaną i rynek nieruchomości.

– Intensywnie inwestowaliśmy również w rozwój nowoczesnych technologii, które mają na celu zwiększenie efektywności zarządzania budynkami, poprawę komfortu ich użytkowników oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju. Technologie dla nieruchomości są jednym z naszych priorytetów. Ważnym osiągnięciem jest zakończenie przez Spółkę w zeszłym roku prac badawczo-rozwojowych nad systemem zapewniającym użytkownikom budynków bezpieczeństwo pod względem sanitarnym. Przeprowadzone w ramach projektu prace badawczo-rozwojowe wiązały się ze zbadaniem nowego obszaru technologicznego i wymagały jednocześnie nakładu czasu, środków i zaangażowania zespołu wielu ekspertów – podkreśla Alicja Gackowska.

Spółka pracuje nad komercjalizacją flagowego rozwiązania MCA5tech – system monitoringu i analizy zużycia mediów. MCA5tech przeznaczony jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. Jest to urządzenie, które umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy.

W 2024 r. Spółka koncentruje się na innowacyjności i zrównoważonym rozwoju oraz budowaniu trwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Aktywnie działa w celu zwiększenia obecności w postepowaniach przetargowych. W obszarze PropTech rozważa połączenie swoich flagowych rozwiązań w jeden kompleksowy system.

– Stawiamy sobie za cel nie tylko zwiększenie sprzedaży usług projektowych, ale również rozwój innowacyjnych projektów, co pozwoli umocnić pozycję Spółki na rynku. Analizujemy również potencjał rynkowy synergii naszych rozwiązań Proptech w celu opracowania jednego kompleksowego systemu, który istotnie ograniczy koszty zużycia mediów ale także przyczyni się do polepszenia warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników – zakończyła.