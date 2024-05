Gaming Factory podsumowuje pierwszy kwartał 2024 r.

Od stycznia do marca br. przychody Gaming Factory wyniosły 0,92 mln zł, co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu analogicznym okresem 2023 r. Kluczowe źródło przychodów dla spółki stanowiła sprzedaż wydanych w poprzednich latach tytułów na PC i konsole. Znaczne koszty poniesione na produkcję Japanese Drift Master przełożyły się na stratę w wysokości 0,18 mln zł. Gaming Factory 29 maja zaprezentowała pełną wersję Lesson Learned – gry z gatunku tower defense. Istotny z perspektywy działalności operacyjnej spółki będzie trzeci kwartał, w którym udostępniony zostanie prolog JDM: Rise of the Scorpion wraz z ogłoszeniem daty premiery pełnej wersji oraz wydanie wersji konsolowych gry Slavic Punk: Oldtimer.

W pierwszym kwartale 2024 r. działalność Gaming Factory koncentrowała się na pracach związanych z Japanese Drift Master. Twórcy gry wycofali pierwsze demo, które zebrało znakomite recenzje graczy i zostało pobrane ponad 750 tysięcy razy.

Pod koniec marca spółka Gaming Factory zawarła umowę wydawniczą o wartości 1,3 mln USD z 4Divinity z grupy GCL Asia. Współwydawca zobowiązał się również przeznaczyć ponad 650 tys. USD w marketing Japanese Drift Master. Gaming Factory zapewnił sobie udział w sprzedaży tytułu na rynku azjatyckim od pierwszej sprzedanej kopii, a po zwrocie kosztów współwydawcy, równy podział przychodów. Polska spółka pozostaje głównym globalnym wydawcą Japanese Drift Master.

– Przychody spółki w pierwszym kwartale dotyczą głównie kontynuacji sprzedaży wydanych wcześniej gier. Widać znaczny wzrost przychodów na konsolach ze względu na wydanie Electrician Simulator i Bakery Simulator na te urządzenia. Istotnym wpływem dla spółki była pierwsza rata płatności wynikająca z umowy wydawniczej z 4Divinity, natomiast pozycja ta jest zawieszona w rozliczeniach międzyokresowych i na ten moment nie stanowi przychodu dla spółki pod względem księgowym – mówi Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory.

Gaming Factory ograniczyła swoją działalność wydawniczą do kilku projektów w roku, a jednym z nich jest Lesson Learned. Gra z gatunku tower defense 29 maja trafiła do sprzedaży w wersji na PC oraz konsolę Xbox. W Lesson Learned gracze doświadczą przygód z humorem i rysunkową grafiką. Główny bohater, Franek, zmierzy się z hordami wrogów i spotyka postaci znane z historii, jak jaskiniowcy czy rzymscy legioniści. Celem jest uratowanie uczniów uwięzionych w tej rzeczywistości i powrót do domu. Grę stworzyło studio MadGamesmith, a cena na PC i Xbox wynosi 35,99 zł.

– Lesson Learned nie jest dużym projektem, posiada jednak sporo akcentów, które mogą spodobać się fanom gier z gatunku tower defense. Widzimy to po odbiorze prologu, który udostępniliśmy na początku maja. Mamy nadzieję, że pełna wersja również dostarczy graczom sporo rozrywki – informuje Mateusz Adamkiewicz.

Prezes Gaming Factory zaznacza również, że koncentracja działalności spółki przypadnie na drugą połowę tego roku. – Więcej aktywności z naszej strony należy spodziewać się w trzecim kwartale, kiedy zamierzamy pokazać prolog JDM, wydać Slavic Punk: Oldtimer w wersjach konsolowych, a także ogłosić datę premiery pełnej wersji JDM. W tej chwili wszystkie nasze działania są podporządkowane dowiezieniu optymalnego produktu na start, zespół jest nieustannie wzmacniany doświadczonymi ludźmi, aby na ostatniej prostej prace przebiegały jak najlepiej.

Latem udostępniony zostanie darmowy prolog JDM: Rise of the Scorpion, który będzie fabularnym wprowadzeniem do historii z pełnej wersji gry dzięki opowieści prowadzonej za pomocą plansz mangi. Prolog pozwoli wcielić się w rolę Hatoriego „Skorpiona” Hasashiego – jednego z bohaterów produkcji. W produkcji pojawią się również nowe auta i lokalizacje, a także nieprezentowane wcześniej rozwiązania.