EDP Renewables i P&G zawarły jedną z największych korporacyjnych umów PPA we Włoszech

Obiekty objęte umową PPA należą do pierwszego klastra elektrowni słonecznych EDPR we Włoszech.

Energia wytworzona w tym klastrze pozwoli uniknąć emisji ok. 52 tysięcy ton CO 2 w regionie Lacjum.

EDP Renewables (EDPR), czwarty pod względem wielkości producent energii wiatrowej i słonecznej na świecie, oraz Procter & Gamble, globalny koncern z branży dóbr konsumpcyjnych, wyspecjalizowany w szerokiej gamie produktów higieny osobistej, zawarły jedną z największych korporacyjnych umów PPA we włoskim sektorze energetycznym.

Zgodnie z tą umową P&G stanie się odbiorcą znacznej ilości energii wytworzonej w obiektach o łącznej mocy zainstalowanej 142 MWp (109 MWac), zlokalizowanych w regionie Lacjum w środkowych Włoszech. Elektrownie fotowoltaiczne, których budowa ma ruszyć jeszcze przed początkiem lata, planowo zostaną oddane do użytku pod koniec 2023 roku i będą pierwszym klastrem elektrowni słonecznych we Włoszech – rynku, na którym EDPR zbudowała już elektrownie wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 520 MW.

Elektrownie słoneczne będą łącznie wytwarzać ponad 210 GWh energii odnawialnej w skali roku. Produkcja energii z wykorzystaniem promieniowania słonecznego pozwoli rocznie uniknąć emisji 52 tysięcy ton CO 2 do atmosfery, przyczyniając się do dekarbonizacji regionu.

Zawarta umowa zacieśnia współpracę EDPR i P&G, która rozpoczęła się wraz z podpisaniem przez oba koncerny w 2021 roku umowy PPA w Hiszpanii na rozwój portfela elektrowni wiatrowych i słonecznych o łącznej mocy 127,5 MW, które zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku.

Z dumą ogłaszamy kolejny wspólny projekt z Procter & Gamble, który pozwoli nam przyspieszyć transformację energetyczną. Zawierając jedną z największych korporacyjnych umów PPA we Włoszech wspieramy rozwój zielonej gospodarki, budując nowe obiekty OZE, a także dokonujemy inwestycji społecznych i środowiskowych w regionie Lacjum. EDPR będzie nadal realizować misję wspierania sprawiedliwej transformacji energetycznej we Włoszech, umożliwiając dostęp do czystej energii większej liczbie osób – podkreśla Roberto Pasqua, dyrektor wykonawczy EDP Renewables na południowo-wschodni region UE i dyrektor generalny EDP Renewables we Włoszech.

EDP Renewables jest obecna na włoskim rynku od 2010 roku, a pierwszą farmę wiatrową oddała do użytku w roku 2012. EDPR posiada siedzibę w Mediolanie oraz dwa biura regionalne w Bari i Potenzy; spółka zrealizowała farmy wiatrowe na terenie całego kraju.

EDPR działa zgodnie ze strategią dywersyfikacji techonologicznej, z silnym naciskiem na rozwój energetyki słonecznej. Po zawarciu tej umowy EDPR ma obecnie zabezpieczone ok. 44% z blisko 17 GW docelowej mocy zainstalowanej, która ma powstać w obiektach na całym świecie w latach 2023-2026.

W pierwszym kwartale 2023 r. w portfelu EDP Renewables znajdowały się obiekty o łącznej mocy zainstalowanej 14,8 GW, które wytwarzały ok. 10,2 TWh energii na całym świecie. Jest to przyrost o 11% względem poprzedniego roku, który spółka zawdzięcza dywersyfikacji geograficznej i technologicznej.