EDP Renewables inauguruje w Brazylii swój największy kompleks produkujący energię odnawialną

Kompleks z 14 farmami wiatrowymi ma łączną zainstalowaną moc 580 MW

i mógłby wyprodukować energię wystarczającą do zaopatrzenia w energię ponad 1,5 miliona ludzi rocznie.

EDP Renewables, spółka zależna Grupy EDP i czwarty co do wielkości wytwórca energii wiatrowej i słonecznej na świecie, zainaugurowała w Brazylii największy kompleks farm wiatrowych firmy w tym kraju. Z mocą 580 MW i 138 turbinami wiatrowymi kompleks powstał w stanie Rio Grande do Norte, regionie Brazylii, w którym firma jest już obecna, z zainstalowanymi mocami na ponad 800 MW i 300 MW w budowie.

Projekt obejmuje farmy wiatrowe Monte Verde I-VI, Boqueirão I-II i Jerusalém I-VI, które łącznie mają wydajność około 3000 GWh/rok, czyli ilość energii wystarczającą do zaopatrzenia miasta liczącego ponad 1,5 miliona mieszkańców. Kompleks ten zapobiegnie emisji ponad miliona ton CO2 rocznie.

EDP Renewables nadal koncentruje się na rynku brazylijskim, gdzie zainstalowała już łącznie ponad 1,1 GW energii odnawialnej, przyczyniając się do transformacji energetycznej kraju, zwiększając moce odnawialne w regionach, w których działa, oraz dywersyfikując produkcję energii w kraju.

„EDP Renewables z dumą otwiera farmy wiatrowe Boqueirão, Jerusalém i Monte Verde, wnosząc znaczący wkład w wykorzystanie potencjału energetycznego Rio Grande do Norte – stanu, który przodował w produkcji energii wiatrowej w ostatnich latach. Będziemy nadal obserwować przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej w Brazylii, z ponad 7 GW energii wiatrowej i słonecznej w tym kraju, które mają zostać uruchomione w ciągu najbliższych kilku lat”, mówi Duarte Bello, dyrektor operacyjny EDP Renewables na Europę i Amerykę Łacińską.

Projekt ten przyczynia się również do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Podczas budowy farm wiatrowych utworzono ponad trzy tysiące miejsc pracy, zaś na co dzień zatrudnionych jest 80 osób przy obsłudze i utrzymaniu instalacji. EDP Renewables wdraża również projekty odpowiedzialności społecznej w regionie, które wywarły wpływ na co najmniej 700 mieszkańców, promując szkolenia i kwalifikacje zawodowe oraz tworząc warunki do poprawy lokalnej gospodarki. Firma wzmocniła również swój program „Keep it Local”, zapewniając specjalistyczne szkolenia związane z branżą energii odnawialnej dla ponad 40 mieszkańców, w celu zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich.

W dzisiejszej inauguracji udział wzięli Duarte Bello, dyrektor operacyjny EDP Renewables na Amerykę Łacińską i Europę; Manuel Ortiz, dyrektor wykonawczy EDPR na Amerykę Łacińską; Paula Dalbello, Country Manager EDP Renewables na Brazylię; oraz Joao Marques da Silva, prezes EDP Brasil, spółki Grupy EDP, która będzie dostarczać swoim klientom blisko połowę energii z instalacji Jerusalém – przyspieszając w ten sposób transformację energetyczną nie tylko Brazylii, ale także klientów EDP w regionie.

W wydarzeniu wzięli również udział Sekretarze ds. Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Stanu Rio Grande do Norte oraz Zastępca Sekretarza ds. Rozwoju Gospodarczego, a także burmistrzowie gmin Caiçara do Rio do Vento, Pedra Preta i Pedro Avelino, oraz gubernator stanu Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.