Edukacyjny startup Novakid pozyskał 4,25 mln USD na rozwój platformy językowej dla dzieci

Novakid – edukacyjny startup z branży EdTech specjalizujący się w nowatorskiej nauce języka angielskiego dla dzieci opartej na nowych technologiach – ogłosił zakończenie rundy finansowania serii A. Firma, dla której Polska jest jednym z głównych rynków, pozyskała od inwestorów z Europy, Azji i USA łącznie 4,25 mln USD. Środki zostaną przeznaczone na dalsze innowacje produktowe oraz rozwój działań marketingowych.

Novakid Inc. to internetowa szkoła językowa założona w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych, która pomaga dzieciom w wieku 4-12 lat w nauce języka angielskiego online. Podstawą edukacji na platformie jest komunikacja i metoda pełnego fizycznego reagowania (tzw. total physical response), polegająca na użyciu gestów i mimiki, odpowiadająca przyswajaniu języka ojczystego. Proces nauczania wzbogacony jest m.in. o wirtualną rzeczywistość (wirtualne wycieczki online), interakcję i grywalizację, aby zapewnić dzieciom pełne zaangażowanie i atrakcyjne przyswajanie wiedzy. Rdzeniem platformy jest zautomatyzowana metoda oceny postępów ucznia za pomocą uczenia maszynowego, oparta na ponad 900 parametrach, testach oraz innych komponentach wielkoskalowych, pozwalających na uzyskanie precyzyjnych wskaźników efektywności uczenia się.

– Metoda Novakid opiera się na teoriach nabywania języków opracowanych przez Ashera, Thornbury’ego, Krashena, Chomsky’ego i jest dopasowana do dzieci w wieku 4-12 lat. Dzięki unikalnemu i praktycznemu podejściu do nauki, Novakid ma do zaoferowania spersonalizowane doświadczenie dla tego pokolenia, które już zna się na technologii cyfrowej – komentuje Amy Krolevetsky, dyrektorka programu nauczania w firmie Novakid.

Dynamiczny rozwój platformy na polskim rynku

Obecnie Novakid świadczy usługi dla uczniów z ponad 30 krajów, w tym Polski, Rosji, Hiszpanii, Niemiec i Turcji. Nieprzypadkowo główny oddział na rynku europejskim znajduje się w Krakowie. Z polskiej platformy korzysta już ponad 10 tys. osób, podczas gdy na całym świecie firma odnotowuje już 26 tys. aktywnych użytkowników. Mają oni do dyspozycji ponad 150 anglojęzycznych nauczycieli z całego świata. Język angielski jest ich językiem ojczystym (native) albo drugim ojczystym (near-native).

– Novakid w nowatorski sposób podchodzi do nauczania języka angielskiego dzieci z krajów, w których angielski nie jest pierwszym językiem mówionym. Tam angielski jest zazwyczaj nauczany jako przedmiot z naciskiem na gramatykę i z niewielką ilością praktycznych ćwiczeń na żywo. Novakid wdraża unikalną metodę, która łączy interaktywny program nauczania z indywidualnymi lekcjami online, podczas których uczniowie i lektorzy mówią wyłącznie po angielsku, aby w pełni zanurzyć się w języku. Takiego doświadczenia zwykle nie da się zapewnić w warunkach offline lub wiąże się to ze sprowadzaniem nauczycieli z USA lub z Wielkiej Brytanii, co jest bardzo kosztowne – mówi Max Azarov, współzałożyciel i dyrektor generalny Novakid.

Potencjał i wyniki docenione przez inwestorów

Runda finansowania została poprowadzona przez PortfoLion z siedzibą na Węgrzech (część OTP, wiodącej grupy bankowej w Europie Wschodniej), do której dołączył amerykański fundusz LearnStart, skupiający się głównie na rynku EdTech (część rodziny LearnCapital VC, która w ostatnich latach wspierała wiele znanych firm, w tym VIPKID i Brilliant.org), a także renomowane firmy TMT Investments i Xploration Capital. We wspomnianej rundzie finansowania wzięli również udział obaj inwestorzy zalążkowi – firma BonAngels z Korei Południowej i LETA Capital. Startup przyciągnął uwagę inwestorów ze względu na ponad 500 proc. wzrost r/r, zarówno pod kątem przychodów, jak i liczby uczniów, a także z uwagi na międzynarodowy zasięg, wysoką retencję klientów oraz solidną monetyzację dzięki płatnym subskrypcjom.

Novakid wykorzysta pozyskany kapitał do wspierania swojego wzrostu poprzez rozwój działań marketingowych i dalszych innowacji produktowych, które obejmują cyfrowy program nauczania, wirtualne wycieczki w formacie 360 stopni, gry edukacyjne, kreatywne zadania domowe i inne rozwiązania, zwiększające zaangażowanie młodych uczniów.