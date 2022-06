Eesti Energia chce czterokrotnie zwiększyć moce wytwórcze energii elektrycznej z OZE

Grupa Eesti Energia wdraża nową, pięcioletnią strategię, która zakłada, że do 2026 r. moce wytwórcze energii elektrycznej grupy produkowane ze źródeł odnawialnych wzrosną prawie czterokrotnie. W tym okresie koncern działający w Finlandii, krajach bałtyckich i w Polsce, planuje zainwestować około 2 mld euro w nowe projekty, z czego większość zostanie przeznaczona na rozwój farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Plany dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej, realizowane przez spółkę zależną Enefit Green, wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z poprzednią strategią. Obecnie spółka zakłada zwiększenie aktualnej mocy wytwórczych nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych z 457 MW do około 1 900 MW do 2026 roku.

– Znalezienie równowagi pomiędzy przystępnością cenową energii, wpływem na środowisko, a bezpieczeństwem dostaw stało się kwestią o krytycznym znaczeniu społecznym na wszystkich rynkach, na których działamy – powiedział Hando Sutter, Prezes Zarządu Eesti Energia i Przewodniczący Rady Nadzorczej Enefit Green. – Najszybszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla społeczeństwa jest elektryfikacja poprzez energię odnawialną, zastępującą kopalne źródła energii, takie jak paliwa silnikowe w transporcie czy gaz ziemny w energetyce cieplnej. Obiecaliśmy naszym klientom, że dostarczymy im wystarczającą ilość energii elektrycznej pochodzącej z OZE – produkując ją sami bądź kupując ją od innych producentów.

Nowa strategia Grupy zakłada, że do 2026 r. roczna produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ma wynieść łącznie prawie 5 TWh, w porównaniu do 1,5 TWh w 2021 roku. Jest to równoważne ze średnim, rocznym zużyciem energii elektrycznej 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Eesti Energia pracuje obecnie nad inwestycjami o łącznej mocy 226 MW energii: dwiema elektrowniami fotowoltaicznymi w Polsce (15 MW), farmą wiatrową Tolpanvaara (72 MW) w Finlandii, farmami wiatrowymi Akmene (75 MW) i Šilale II (43 MW) na Litwie oraz farmą wiatrową Purtse (21 MW) w Estonii. Oprócz tych projektów, do końca 2026 roku w Estonii i na Litwie zostaną ukończone farmy wiatrowe o mocy prawie 600 MW, a także elektrownie słoneczne w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce o łącznej mocy blisko 600 MW.

– Przejście na bezemisyjną produkcję oraz wprowadzanie różnorodnych rozwiązań energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii nazwaliśmy w Eesti Energia: Podróżą do zera – mówi Hando Sutter. – Nasi klienci, którzy wybrali ofertę długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej z OZE, nie doświadczają zmian cen energii, jednocześnie zapewniając Eesti Energia bezpieczeństwo inwestycyjne. Pozwala to nam na budowę nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, w ramach korzystnego dla wszystkich stron „zielonego” partnerstwa.

Grupa Eesti Energia wspiera klientów we wdrażaniu zielonej rewolucji oraz zmniejszaniu ich wpływu na środowisko, oferując rozwiązania z zakresu energii słonecznej i cieplnej, usług elektromobilności, modernizacji oświetlenia, magazynowania energii, a także efektywności energetycznej.