PHN rozpoczyna pierwszą inwestycję mieszkaniową we Wrocławiu

Grupa PHN rusza z budową swojej pierwszej inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu przy ulicy Zatorskiej. Sprzedaż 172 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 8 tys. mkw. rozpocznie się jeszcze w czerwcu br. Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka z Grupy PHN – Chemobudowa-Kraków. Zakończenie budowy planowane jest w I kwartale 2024 r.

Kameralne osiedle powstanie w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Zakrzów, położonej w spokojnej części miasta. Dzielnica jest dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami Wrocławia, z łatwym dostępem do głównych arterii drogowych i autostrady A2. Oprócz terenów zielonych w pobliżu planowanego osiedla znajdują się także sklepy i punkty usługowe.

Nasz pierwszy projekt mieszkaniowy we Wrocławiu jest zgodny ze strategią Grupy PHN, zakładającą obecność w najważniejszych miastach regionalnych. Atutem tej inwestycji jest bliskość natury i terenów rekreacyjnych, co sprzyja ludziom spędzającym aktywnie wolny czas, ceniącym równowagę pomiędzy życiem a pracą – powiedział Tomasz Sztonyk, członek zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Na osiedlu będą przeważały mieszkania dwu i trzypokojowe o średnim metrażu od 41 do 57 mkw. o funkcjonalnym rozkładzie. Mieszkańcy do swojej dyspozycji będą mieli miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz zewnętrzne, a także komórki lokatorskie. Mieszkania położone na parterze będą posiadać duże ogródki. Na wewnętrznym dziedzińcu znajdzie się plac zabaw. Na terenie osiedla zaplanowano także siedem lokali usługowych.

Jest to kolejna inwestycja, której generalnym wykonawcą będzie spółka z naszej Grupy – Chemobudowa-Kraków. Jest to firma o dużym doświadczeniu w realizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, co zapewnia wysoki standard realizacji inwestycji. Widzimy już pierwsze efekty synergii, płynące z wykorzystania potencjału i know-how w ramach spółek Grupy PHN w zakresie realizacji naszych inwestycji – dodał Tomasz Sztonyk.

Bardzo cieszymy się, że możemy przystąpić do budowy osiedla mieszkaniowego na rynku wrocławskim. Jesteśmy przekonani, że zarówno nasze bogate doświadczenia w realizacji różnorakich inwestycji, rzetelność wykonawcza, jak również wysokie kompetencje Grupy PHN są najlepszą gwarancją na sprawny przebieg procesu realizacyjnego tego ciekawego zadania inwestycyjnego – powiedział Andrzej Wyszyński, prezes zarządu Chemobudowa – Kraków S.A.

Grupa PHN, zgodnie ze planowaną dywersyfikacji działalności, konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w segmencie mieszkaniowym. Obecnie realizowane są trzy inwestycje, a spółka wybrała generalnego wykonawcę także dla warszawskiego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kolejowej 19.