ORLEN VC inwestuje w ICsec

Fundusz kapitałowy należący do PKN ORLEN dokonał pierwszej bezpośredniej inwestycji. ORLEN VC samodzielnie objął nową emisję akcji firmy ICsec, polskiego producenta systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. Inwestycja jest częścią strategii koncernu, która zakłada inwestycje w spółki z autorskimi rozwiązaniami o potencjale międzynarodowym.

– Fundusz ORLEN VC to największy korporacyjny fundusz Venture Capital w Polsce. W ciągu 10 lat chcemy zainwestować ok. 100 milionów euro w spółki technologiczne oferujące przełomowe innowacyjne rozwiązania. Pierwszą bezpośrednią z nich jest inwestycja w ICsec, polskiego producenta systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. To spółka, która jest jednym z najbardziej perspektywicznych dostawców tego typu rozwiązań. Inwestycje w nowe obszary pozwolą na wymianę wiedzy i technologii, przyczyniając się do realizacji strategii koncernu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

ICsec to polski producent systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. Firma oferuje rozwiązania do wykrywania anomalii i cyberzagrożeń w sieciach automatyki przemysłowej. ICsec w swojej działalności skupia się na bezpieczeństwie automatyki przemysłowej, które m.in. w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej wskazano jako jeden z kluczowych obszarów zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. System budowany od kilku lat, działa w polskiej infrastrukturze przemysłowej i skutecznie monitoruje sieci przemysłowe.

Rynek cyberbezpiczeństwa jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie i na świecie. PKN ORLEN, podobnie jak największe koncerny przemysłowe, obserwuje znaczący wzrost zainteresowania rozwiązaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Dodatkowo, wydarzenia z ostatnich miesięcy skokowo zwiększyły zapotrzebowanie na tego typu usługi zarówno w Europie, jak i w Polsce.

– Obecnie koncentrujemy się na nawiązaniu współpracy z dystrybutorami i partnerami biznesowymi w Polsce i za granicą. Nasze rozwiązania są w stanie zapewnić podwyższony poziom bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w infrastrukturze krytycznej, która jest priorytetem na całym świecie. Dziękujemy za zaufanie zespołowi PKN ORLEN VC, jednocześnie cieszymy się że ICsec, działający w branży Cyberbezpieczeństwa, jest pierwszą spółką w którą bezpośrednio zainwestował ORLEN VC – mówi Prezes ICsec Robert Juszczyk.

– Dla nas w ICsec pozyskanie ORLEN VC jako inwestora utwierdza nas w przekonaniu, że obrana przez nas 5 lat temu droga była słuszna, i że zagospodarowaliśmy właściwy i niezwykle priorytetowy obszar technologiczny. Uważamy, że możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z ekspertami koncernu pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój naszej technologii SCADvance XP – mówi Marek Smolik CTO ICsec.

Cyberbezpieczeństwo to nie jedyny obszar zainteresowania ORLEN VC, wśród nich znajdują się także branże, jak: petrochemia, energetyka (transformacja, efektywność, digitalizacja, OZE, magazynowanie), gospodarka o obiegu zamkniętym (recycling, gospodarowanie odpadami), nowoczesny detal (automatyzacja procesów zakupowych i digitalizacja sprzedaży i logistyki), biopaliwa drugiej generacji, nowoczesne materiały, nowa mobilność, cyfryzacja (software, IOT), oraz przemysł 4.0.