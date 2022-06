SoftBlue wypracowało 15,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r.

SoftBlue SA, spółka notowana na NewConnect działająca w dziedzinie IT, w 2021 r. wypracowała 15,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, stanowi to ponad dwukrotność przychodów z 2020 r. (6,5 mln zł). Rosnąca skala działalności Spółki i bardzo dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na wzrost zysku operacyjnego z 0,7 mln zł w 2020 r. na 2,4 mln zł w ubiegłym roku. Spółka skoncentrowała się na dalszym pozyskiwaniu nowych klientów w Polsce i za granicą oferując usługi w zakresie software i hardware oraz autorskie rozwiązanie Eco Solutions (AirDron).

Kontynuacja założeń i planów z lat poprzednich pozwalała Spółce na jednoczesne podjęcie intensywnych prac nad poszerzeniem możliwości świadczenia usług programistycznych. W tym celu SoftBlue powiększyło zespół deweloperski oraz pozyskało nowe kontrakty na realizację takich zadań.

– Z dużą świadomością własnych potrzeb rozpoczęliśmy negocjacje z wybranym kontrahentem w celu akwizycji. Mając na uwadze dobro kondycji finansowej Spółki zdecydowaliśmy się zaoferować właścicielowi podmiotu instrumenty finansowe, które nie obciążą budżetu Spółki, a pozwolą dokonać rzetelnej zapłaty za nabycie przedsiębiorstwa. – powiedział Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA.

W maju br. akcjonariusze SoftBlue na Walnym Zgromadzeniu Spółki zdecydowali o podniesieniu kapitału zakładowego o kwotę 590 tys. zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję 5,9 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna wyniesie 0,71 zł. Akcje w ramach oferty prywatnej zostały skierowane do obecnego właściciela podmiotu.

Spółka skupiła się na działalności Badawczo-Rozwojowej oraz realizowanych inwestycjach. SoftBlue podpisało umowy m. in. na świadczenie usług IT, badawczo rozwojowych oraz sprzedaży rozwiązania do badania zanieczyszczenia powietrza za pomocą dronów z głowicą dla podmiotów prywatnych oraz samorządowych.

– Jeśli chodzi o nasze rozwiązania w zakresie Eco Solutions to wyszliśmy poza dotychczasowe założenia komercjalizacji produktu AirDron na rodzimym rynku i zdecydowaliśmy się na ekspansję zagraniczną. Dywersyfikacja geograficzna sprzedaży jest fundamentem w dalszym dynamicznym rozwoju naszego przedsiębiorstwa – powiedział Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA.

Spółka aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów technologicznych. SoftBlue posiada własne projekty takie jak AirDron, które komercjalizuje. Spółka oferuje również kompleksowe wsparcie merytoryczne wspomagające projektodawców naukowych w komercjalizacji ich przedsięwzięć. Strategią SoftBlue jest dalsze zwiększanie skali prowadzonego biznesu jak również ekspansja opracowywanych produktów oraz pomysłów na rynki zagraniczne. Spółka konsekwentnie realizuje politykę sprzedażową w zakresie umacniania pozycji na rynku telekomunikacyjnym.

SoftBlue jest na etapie budowy własnego Centrum B+R będącego miejscem opracowującym rozwiązania optymalizujące zarządzenia zasobami wodnymi oraz energetycznymi. Spółka otrzymała na ten cel ponad 5,4 mln zł z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wartość całej inwestycji to ponad 12 mln zł.