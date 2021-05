Eksperci spodziewają się szybkiego powrotu klientów do centrów handlowych

Odwiedzalność centrów handlowych w lutym, przed rozpoczęciem IV lockdownu, wynosiła średnio około 80% ubiegłorocznych wartości. Zdaniem ekspertów Cushman & Wakefield klienci wrócą do centrów handlowych po zniesieniu ograniczeń.

W I kw. 2021 r. jedynie cztery tygodnie lutego upłynęły bez znaczących ograniczeń w funkcjonowaniu centrów i parków handlowych. Styczeń to kontynuacja trzeciego, od rozpoczęcia pandemii, lockdownu, natomiast marzec rozpoczął się ograniczeniami wprowadzanymi regionalnie, w części województw, a zakończył pełnym ogólnopolskim czwartym już lockdownem.

Lutowe dane o odwiedzalności (PRCH Footfall Index) potwierdzają trend, który dał się zauważyć już podczas zeszłorocznych okresów bez ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów handlowych. Konsumenci dosyć szybko reagują na znoszenie obostrzeń w handlu, a odwiedzalność w lutym wynosiła średnio około 80% ubiegłorocznych wartości – mówi Małgorzata Dziubińska, Associate Director, Cushman & Wakefield.

Wykres. Odwiedzalność centrów handlowych (udział % r/r; 2020/2019; 2021/2019; kolejne tygodnie po zniesieniu ograniczeń 4 maja 2020 r.)

Źródło: Cushman & Wakefield na podstawie danych PRCH

Obserwując rynek handlu detalicznego w obecnej, covidowej rzeczywistości, nie obawiam się pozostawić tezy, że klienci wrócą do centrów handlowych. W okresie kolejnych lockdownów notujemy 11-12% wzrost dynamiki handlu ecommerce, lecz niemal natychmiast spada ona o kilka %, gdy tylko następuje otwarcie handlu stacjonarnego. Klienci potrzebują nie tylko zakupów – potrzebują doświadczać kupowania rzeczy. Pandemia nie tyle spowodowała, co przyspieszyła, konieczność zmian w podejściu do zakupów fizycznych i w zarządzaniu obiektami handlowymi oraz ich użytecznościami. Najbardziej dynamicznie rozwijające się trendy, które będą miały wpływ na model funkcjonowania centrów handlowych to digitalizacja, omnichannel, elastyczne formaty handlowe, ESG – podsumowuje Beata Kokeli, Head of Retail Agency, Cushman & Wakefield.