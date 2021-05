Ekstraklasa z zarządem na nową kadencję

Rada nadzorcza Ekstraklasy S.A. jednogłośnie powołała zarząd na kolejną kadencję. Ligową spółką przez najbliższe trzy lata będą dalej zarządzali Marcin Animucki jako prezes i Marcin Mastalerek jako wiceprezes. Nowa kadencja rozpocznie się z dniem 1 lipca br.

– Dziękuję zarządowi za dotychczasową pracę, konsekwentny rozwój spółki Ekstraklasa w obszarze komercyjnym oraz sprostanie wielkim wyzwaniom związanym z pandemią i cieszę się, że będzie miał możliwość kontynuacji swojej misji w kolejnej kadencji. Słowa podziękowania kieruję także do całej rady nadzorczej oraz władz klubów, szczególnie za dobrą i konstruktywną współpracę, która w tym trudnym okresie wymagała od nas wszystkich mądrych decyzji i kompromisów. Wierzę, że dzięki tym doświadczeniom w przyszłości będziemy mogli jeszcze lepiej współpracować w interesie całej polskiej piłki klubowej – powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraklasa S.A., Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa.

Ekstraklasa zakończyła sezon 16 maja br., w pełni wywiązując się z umów z partnerami marketingowymi i mediowymi. Jedocześnie, w okresie pandemii ligowa spółka zwiększyła swój międzynarodowy zasięg podpisując umowy międzynarodowe zapewniające obecność transmisji rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy w 17 krajach. Kontynuowała także rozwój technologiczny, m.in. wokół własnej platformy OTT – Ekstraklasa.TV, dającej dostęp do meczów live nawet w odległych zakątkach świata.

– Zakończyliśmy właśnie niezwykle trudny sezon, rozgrywany w całości w warunkach pandemii. Dzięki bliskiemu współdziałaniu z klubami i ogromnej dyscyplinie w ramach ligi, a także dobrej współpracy z PZPN, rządem oraz wymianie wiedzy na poziomie międzynarodowym, możemy świętować nie tylko zakończenie rozgrywek w terminie, ale cieszyć się też, że wyszliśmy z tego okresu wzmocnieni i zjednoczeni w wielu wymiarach. To bardzo wartościowe doświadczenie dla wszystkich i doskonała baza do dalszej pracy na rzecz rozwoju ligi i całego futbolu. W imieniu zarządu dziękuję radzie nadzorczej za zaufanie i mandat na kolejną kadencję, a także wsparcie, którego udzieliła nam w wielu projektach. Dziękuję także wszystkim naszym akcjonariuszom, klubom i PZPN, za wspólny wysiłek w ostatnim sezonie oraz ciągłą gotowość do współpracy i podejmowania wyzwań, których nie brakowało. Dzięki temu wykorzystaliśmy wiele szans i kończymy ten sezon bogatsi o doświadczenie, które będziemy mogli wykorzystać dla dalszego rozwoju ligi w kolejnych latach – komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy.

Marcin Animucki kieruje Ekstraklasą od 2017 r. Wcześniej przez pięć lat zajmował stanowisko wiceprezesa ligowej spółki. Zasiada także w zarządzie European Leagues – organizacji zrzeszającej najważniejsze profesjonalne ligi europejskie – niedawno został wybrany na drugą kadencję. Od 2020 r. jest też członkiem Grupy Roboczej UEFA/European Leauges ds. Rozwoju Biznesowego, w ramach której aktywnie działa na rzecz technologicznego rozwoju lig europejskich. Marcin Animucki jest specjalistą w dziedzinie zarządzania organizacjami sportowymi oraz sprzedaży sportowych praw mediowych i marketingowych.

Marcin Mastalerek z Ekstraklasą jest związany od 2018 r. Odpowiada w niej za komunikację w zakresie public affairs oraz społeczno-wizerunkową. Zajmuje się też kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i współpracą z rządem, samorządami oraz klubami w zakresie budowy infrastruktury na potrzeby rozwoju młodzieżowej piłki nożnej.