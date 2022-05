Elastyczna praca na etacie – kiedy będzie uchwalona?

Od sierpnia 2022 roku mają wejść w życie przepisy prawa pracy implementujące dyrektywę Unii Europejskiej, która wprowadza korzystne rozwiązania dla pracujących rodziców lub opiekunów. Ta dyrektywa odpowiada potrzebom pracowników, którzy chcą łączyć życie zawodowe z prywatnym w ramach koncepcji work life balance. Wdrożona dyrektywa jest pozytywnie odbierana przez pracowników między innymi dlatego, że rozszerza zakres uprawnień urlopowych w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego. Stwarza również większy zakres ochrony stosunku pracy, poszerza zakres informacji, jakie mają być przekazywane pracownikom – a także uelastycznia czas pracy, co jest szczególnie istotne kiedy bywają trudności z połączeniem obowiązków zawodowych z prywatnymi.

– Oczywiście te rozwiązania są korzystne dla pracowników, ale niekoniecznie pozytywnie odbierane przez pracodawców – dlatego, że w pewien sposób zaburzają sprawną organizację pracy. Mogą rodzić szereg wątpliwości i barier zwłaszcza u małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie stan zatrudnienia nie jest zbyt duży i każda nieobecność pracownika może rodzić problemy natury organizacyjnej – powiedziała serwisowi eNewsroom Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy w Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Oczywiście większe firmy mogą sobie z tym poradzić, ale generalnie są to dodatkowe obciążenia. Biurokracja, która jest negatywnie odbierana przez pracodawców. I istnieją obawy, czy w ten sposób też przepisy prawa pracy nie będą zniechęcały do zatrudniana w tej formule. Czy czasem bardziej popularne nie będą umowy cywilno-prawne, które aż tylu obowiązków i dodatkowych uprawnień dla pracownika nie wprowadzają. Oczywiście koncepcja worklife balance jest bardzo ważna – należy rozszerzać i wzmacniać różne elastyczne rozwiązania. Jednak w taki sposób, aby one były do przyjęcia przez pracodawców tworzących miejsca pracy właśnie dla pracujących rodziców – analizuje Spytek-Bandurska.