Elektromobilność w Polsce w 2023 roku: 56 tys. samochodów elektrycznych i 5,9 tys. punktów ładowania

a koniec 2023 r. łączna liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) wynosiła 56 934

Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w ubiegłym roku zwiększyła się o ponad 1/3 i wyniosła 1513

W 2023 r. liczba ogłoszeń używanych samochodów elektrycznych w Polsce wzrosła 2,5-krotnie

Polish EV Outlook Index (PEVO Index) to comiesięczne zestawienie kluczowych danych i statystyk sektora e-mobility w Polsce

Samochody elektryczne

Na koniec 2023 r. flota osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce liczyła 56 934 szt. Park osobowych BEV składał się z 51 125 szt. (+68% r/r), a liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu w grudniu 2023 r. wyniosła 1707 szt. (+39% r/r). Wzrost odnotowano również w segmencie całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych. Na koniec 2023 r. ich flota zwiększyła się do 5809 szt. (+89% r/r). Park osobowych, wodorowych FCEV liczył 201 szt. (+73% r/r). Najpopularniejszymi, nowymi osobowymi modelami BEV w grudniu 2023 r. były Tesla Model Y (288 sprzedanych szt.), Tesla Model 3 (131 szt.) oraz Mazda MX-30 (68 szt.). Na podium wśród marek znalazły się Tesla, Mercedes-Benz oraz BMW. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych wyniósł w 2023 r. 3,6%.

Infrastruktura ładowania

Wyraźny przyrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano również w sektorze infrastruktury. W 2023 r. liczba punktów ładowania zwiększyła się o 1513. Łącznie w Polsce na koniec 2023 r. funkcjonowało 5933 (+37% r/r) ogólnodostępnych punktów, w tym 4390 AC (+29% r/r) oraz 1543 DC (+52% r/r). Największym udziałem w sieci infrastruktury ładowania w Polsce dysponowały ładowarki o mocy do 22 kW (66%), ale liczba szybkich stacji DC o mocy przekraczającej 50 kW bardzo dynamicznie rośnie. Pod koniec 2023 r. kierowcy EV mogli w Polsce korzystać już z 575 takich urządzeń. „PEVO Index” zawiera także informacje na temat miast o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze dla pojazdów zeroemisyjnych. Pierwsza jest Warszawa (590 punktów w grudniu 2023 r.), a kolejne miejsca zajmują Gdańsk (265), Szczecin (220), Poznań (199) i Kraków (194). Liczba punktów wzdłuż sieci TEN-T wyniosła na koniec 2023 r. 609, co oznacza wzrost o 14% r/r.

Rynek zeroemisyjnych pojazdów używanych

„PEVO Index” zawiera również dane na temat oferty na rynku wtórnym elektromobilności w naszym kraju. Pod koniec 2023 r. liczba ogłoszeń używanych BEV na portalu OTOMOTO wynosiła 3579. To wzrost o 150% r/r. Udział ogłoszeń samochodów całkowicie elektrycznych w łącznej liczbie ogłoszeń pojazdów używanych to 1,0%. Takie oferty odpowiadały za 0,7% wszystkich odsłon ogłoszeń na portalu OTOMOTO. Najpopularniejszymi modelami BEV na wtórnym rynku e-mobility w Polsce były Nissan Leaf (328 ogłoszenia w grudniu 2023 r. ze średnią ceną 70 740 PLN), BMW i3 (233 ogłoszenia ze średnią ceną 96 624 PLN) oraz Tesla Model S (186 ogłoszeń ze średnią ceną 170 119 PLN).

„Polish EV Outlook” to najważniejsza, najbardziej kompleksowa analiza rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce. PSPA od 5 lat, na ponad 320 stronach prezentuje w swoim raporcie przekrojowy obraz rynku osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów elektrycznych, infrastruktury ładowania, struktury nabywców EV, zmian legislacyjnych oraz wpływu e-mobility na sektor elektroenergetyczny. „PEVO Index” to cykliczna, udostępniana co miesiąc wersja „Polish EV Outlook” zawierająca aktualizowane na bieżąco, kluczowe dane zawarte w pełnej wersji raportu, prezentowane w przystępnej, infograficznej formie.

Dane do „PEVO Index” dostarczają: PSPA, IBRM Samar oraz OTOMOTO.