Emplocity złożyło Dokument informacyjny na GPW

24 maja 2022 r. – Emplocity S.A., zajmująca się automatyzacją procesów w biznesie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zmierza na NewConnect. Technologiczna spółka właśnie złożyła Dokument informacyjny na GPW, formalnie rozpoczynając proces wprowadzenia akcji na mały parkiet polskiej giełdy. Emplocity w ubiegłym roku w ramach oferty publicznej pozyskało 1,5 mln zł.

Emplocity tworzy rozwiązania wspierające prowadzenie biznesu, oparte na sztucznej inteligencji. W swoich rozwiązaniach wykorzystuje metody głębokiego uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego. Zastosowane algorytmy automatyzują procesy biznesowe klientów pomagając zaoszczędzić czas i pieniądze.

– Opracowanie i zaakceptowanie kompletnego Dokumentu informacyjnego wymagało od nas dużego nakładu pracy i czasu. Finalnie składamy nasz Dokument wraz z wnioskiem. Formalnie rozpoczynamy proces ubiegania się o upublicznienie Emplocity na NewConnect. Kolejnym etapem będzie pomyślne przejście weryfikacji. – podkreślił Krzysztof Sobczak, współzałożyciel i CEO Emplocity SA.

Autorska platforma Emplocity z wykorzystaniem rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, pozwala automatyzować wybrane procesy i dostarczać rozwiązania domenowe odpowiadające na konkretne potrzeby oraz wyzwania klientów. Rozwiązanie łączy funkcjonalność Wirtualnego Asystenta, który wchodzi w interakcję i udziela odpowiedzi w sposób naturalny, przypominający komunikację online z drugim człowiekiem, a które konwertowane są na kod zrozumiały dla maszyny, oraz funkcjonalności platformy do automatyzacji procesów i wymiany wiedzy, która wykonuje określone działania w trybie 24/7.

Wśród gotowych produktów opartych na platformie Emplocity są już m.in. EMPLOBOT – chatbot automatyzujący proces rekrutacji. INTRABOT automatyzujący komunikację wewnętrzną w firmach w wybranych obszarach (HR, Administracja, Sprzedaż, etc.). Q&A BOT – chatbot automatyzujący komunikację z klientami. Platforma Emplocity może być z powodzeniem wykorzystana do budowy innych botów domenowych automatyzujących wybrane procesy – wszędzie tam, gdzie kluczowe jest rozumienie naturalnego języka użytkowników, rozpoznawania ich intencji, udzielanie im natychmiastowych odpowiedzi 24/7, rekomendowanie określonych elementów, a także wykonywanie zleconych przez nich akcji, w oparciu np. o dane znajdujące się w wewnętrznych systemach i bazach danych klienta.

Emplocity, w połowie września ubiegłego roku pozyskało z emisji akcji 1,5 mln zł w ramach oferty publicznej. Środki z emisji są przeznaczane na rozwój nowych produktów (m.in. na opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie), a także ekspansję oraz skalowanie sprzedaży.

Po pierwszym kwartale br. Emplocity wypracowało 829,5 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 223 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. (256,7 tys. zł). Wyniki sprzedażowe przełożyły się na osiągnięcie rentowności EBITDA. W raportowanym okresie Spółka miała 152,2 tys. zł wyniku EBITDA, w porównaniu do straty 119,7 tys. zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Wartość przychodów Emplocity rośnie w zawrotnym tempie. W 2020 r. innowacyjny polski start-up wypracował 1,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Natomiast w ubiegłym roku Spółka osiągnęła już 2,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Oznacza to, że Emplocity podwoiło przychody w porównaniu do 2020 r.