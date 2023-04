Energa z Grupy ORLEN inwestuje w nowe moce fotowoltaiczne na Mazurach i w Wielkopolsce

Dwie farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW zostały uruchomione przez Energę Wytwarzanie, spółkę zależną Energi z Grupy ORLEN. Spółka zainwestowała ok. 260 mln zł, aby zielona energia produkowana w tych instalacjach mogła zasilić ok. 43 tys. gospodarstw domowych. Do końca tego roku farma w Wielbarku zostanie rozbudowana, a jej moc wzrośnie do 70 MW. Z kolei w przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW. Realizowane projekty skutecznie umożliwiają Grupie ORLEN powiększanie portfela wytwórczego z odnawialnych źródeł energii, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski i przybliżając koncern do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

– Odnawialne źródła energii są fundamentem naszej transformacji i kluczem do zapewnienia Polsce niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego, zgodnie ze strategią, konsekwentnie zwiększamy zaangażowanie w ich rozwój poprzez budowę własnych instalacji i nabywanie atrakcyjnych biznesowo aktywów. Do 2030 roku przeznaczymy na realizację projektów OZE ponad 50 mld zł, zwiększając moce w OZE do 9 GW. Uruchomienie dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych – Wielbark i Gryf skutecznie przybliża nas do tego celu. W ubiegłym roku w instalacjach fotowoltaicznych wyprodukowaliśmy czterokrotnie więcej czystej energii niż rok wcześniej. Dzięki nowym inwestycjom ta skala wzrośnie. Już teraz nasze moce zainstalowane w fotowoltaice sięgają ok. 97 MW, a realizacja kolejnych projektów pozwoli znacząco je zwiększyć – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Farma fotowoltaiczna PV Wielbark składa się łącznie z ok. 150 tys. paneli o mocy jednostkowej do 530 W. Instalacja obsługiwana jest przez ponad 300 inwerterów (falowników), a do jej budowy zużyto ok. 2,5 tys. stali. Wartość inwestycji to ok. 200 mln zł.

Instalacja powstała na obszarze 119 ha, na glebach o jednej z najniższych klas. Prace budowlane zostały zrealizowane w drugiej połowie 2022 roku i wówczas podłączono do sieci elektroenergetycznej pierwsze panele o łącznej mocy ok. 12 MW. Do uruchomienia pozostałych wymagana była modernizacja pobliskiego Głównego Punktu Zasilania – GPZ Wielbark, którą wykonała Energa Operator.

Do końca 2023 roku moc zainstalowana farmy w Wielbarku wzrośnie o dodatkowe 8 MW i łącznie będzie wynosić 70 MW. Na ok. 10 hektarach zamontowane zostanie kolejne 15 tys. paneli i 19 inwerterów. Tym samym instalacja będzie w stanie wyprodukować rocznie czystą energię umożliwiającą zasilenie blisko 35 tys. gospodarstw domowych.

Energa z Grupy ORLEN rozbudowała i uruchomiła także farmę fotowoltaiczną PV Gryf, której moc wynosi obecnie 25 MW. Pozwoli ona na zasilenie w czystą energię ok. 10 tys. gospodarstw domowych. Wartość tej inwestycji wyniosła ok. 60 mln zł.

Farma PV Gryf składa się z ok. 50 tys. paneli i powstała w wielkopolskiej gminie Przykona, na terenach zrekultywowanych po odkrywce węgla brunatnego. Na tym samym obszarze znajduje się również należąca do koncernu farma wiatrowa o mocy 31 MW i mała instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 1 MW.

W gminie Przykona wkrótce rozpocznie się także budowa kolejnych farm fotowoltaicznych Grupy ORLEN – PV Mitra o mocy 65 MW i PV Żuki o mocy 2,4 MW. Po ich uruchomieniu wszystkie instalacje OZE zlokalizowane na tym terenie zabezpieczą w energię elektryczną prawie 90 tys. gospodarstw domowych.

W portfolio Energi z Grupy ORLEN jest już ok. 97 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a do końca tego roku, po zrealizowaniu kolejnych inwestycji, wzrośnie ona do ok. 110 MW. Koncern wyprodukował w ubiegłym roku z odnawialnych źródeł 1,3 TWh zielonej energii, co stanowi ok. 30 proc. całej produkcji brutto