Eurohold kontynuuje dynamiczny wzrost w III kwartale 2022 r.

Przychody Grupy po trzech kwartałach 2022 r. wzrosły 3-krotnie względem ubiegłego roku i wyniosły 2,4 mld EUR, a EBITDA wyniosła niemal 135 mln EUR

Segment energetyczny kontynuował dynamiczny wzrost i zaraportował przychody na poziomie 1,4 mld EUR i 109 mln EUR EBITDA

Przychody ze składek Euroins Insurance Group, linii ubezpieczeniowej Grupy, wzrosły o 44,7% r/r i wyniosły 614 mln EUR

Eurohold Bulgaria AD, wiodąca grupa energetyczna i finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, po raz kolejny zaraportowała dobre wyniki kwartalne. Całkowity przychód za dziewięć miesięcy 2022r. niemal potroił się rok do roku do 2,4 miliarda EUR, co jest rekordowym wynikiem w historii spółki. EBITDA i zysk netto w badanym okresie wyniosły odpowiednio 134,7 mln EUR i 56,3 mln EUR.

Biznes energetyczny Eurohold, działający pod marką Electrohold, odpowiadał za 57% całkowitych przychodów grupy i około 75% EBITDA przed obliczeniem wyników spółki dominującej i eliminacji wewnątrzgrupowych. Ostateczny wynik finansowy netto za pierwsze dziewięć miesięcy w tym segmencie wyniósł 37,7 mln EUR. Bieżący rok jest pierwszym, w którym Eurohold w pełni konsoliduje wyniki Electrohold w swoim sprawozdaniu finansowym po przejęciu bułgarskich spółek zależnych czeskiej grupy energetycznej CEZ w lipcu 2021 r.

Działalność ubezpieczeniowa Eurohold, zrzeszona w Euroins Insurance Group (EIG), odpowiadała za 43% całkowitych przychodów i nieco ponad jedną czwartą EBITDA. Składka przypisana brutto EIG wzrosła o 44,7% rok do roku do 614 mln EUR. Przychody brutto Eurohold z działalności ubezpieczeniowej ogółem wzrosły o 55% w ciągu roku do ponad 1,02 miliarda EUR. Holding odnotował zysk netto z działalności ubezpieczeniowej w wysokości 32,8 mln EUR.

Wszystkie spółki zależne Euroins Insurance Group odnotowały dobre wyniki w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. Euroins Romania odnotował 3-krotny wzrost we wszystkich swoich liniach ubezpieczeń niekomunikacyjnych, dzięki zmienionej strategii rozwoju, zwiększonemu skupieniu się na ubezpieczeniach innych niż MTPO (ubezpieczenia komunikacyjne) i znaczącemu poszerzeniu asortymentu firmy. Solidny wzrost odnotował również Euroins Bułgaria, który scala działalność grupy w ramach swobodnego świadczenia usług w krajach UE (w tym w Polsce). Wolumen składki jednostki bułgarskiej wzrósł o 35% rok do roku do 175 mln EUR. Dwie ukraińskie jednostki Euroins Insurance Group stopniowo stabilizowały swoje wyniki pomimo niezwykle trudnego otoczenia gospodarczego na Ukrainie w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Składki przypisane brutto obu spółek osiągnęły 14,3 mln EUR w ciągu trzech kwartałów 2022 r. w porównaniu z 24 mln EUR w tym samym okresie poprzedniego roku.

– Eurohold, jak i każda inna firma, działa w otoczeniu, w którym stoją przed nami poważne wyzwania, w szczególności – wysoka inflacja oraz skutki konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że nasza strategia rozwoju skoncentrowana na biznesie energetycznym oraz szeroka dywersyfikacja geograficzna naszej działalności ubezpieczeniowej pozwolą nam skutecznie zarządzać ryzykiem i stanowić wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy. Nasze wyniki od początku roku wskazują na wysoką produktywność w dwóch głównych sektorach, w których rozwijamy biznes. Spodziewamy się rozszerzenia współpracy z EBOiR, który jest mniejszościowym udziałowcem w naszej grupie ubezpieczeniowej. W związku z tym zbliża się nowa inwestycja banku w celu podwyższenia kapitału EIG. To jeszcze bardziej wzmocni pozycję naszej grupy ubezpieczeniowej. Obecne prognozy rozwoju gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej w przyszłym roku są korzystniejsze niż dla całej UE. Pozostajemy przekonani o długoterminowym potencjale wzrostu w naszej części Europy. – skomentował Kiril Boshov, Prezes Zarządu Euroholdu.