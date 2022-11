Inflacja obniży też raty?

Tempo wzrostów cen spowalnia, to już dobra wiadomość. To, że wstrzyma to najprawdopodobniej wzrost rat kredytów, to druga dobra wiadomość. Bardzo sympatyczny prezent przedświąteczny.

Ceny rosną wolniej

Ku dużemu zaskoczeniu rynków wstępny odczyt inflacji wyniósł dzisiaj 17,4%. Jest to wyraźnie mniej niż oczekiwane 18,1%. Podobnie jak w innych takich przypadkach rynek odczytał to jako zapowiedź potencjalnie mniejszych podwyżek stóp procentowych. Co ciekawe, stopy procentowe w Polsce ostatnimi czasy i tak już nie rosły. Nie zmienia to faktu, że rynek wspomnianą sugestie braku wzrostu odczytał jako sygnał osłabiający złotego. Dla kredytobiorców złotowych jest to dobra wiadomość. Oznacza to, że jest duża szansa, że WIBOR, będący podstawą rat kredytów ze stopą zmienną, będzie w nadchodzącym czasie nie tylko stabilny, ale wręcz może spadać.

Inflacja w Niemczech też spowalnia

Coraz więcej państw znajduje się w komfortowej sytuacji, gdzie wzrost cen spowalnia. Nie mylmy tego oczywiście ze spadkiem cen. Gdyby wzrost cen ustabilizował się na obecnym poziomie 10%, nie byłaby to z pewnością dobra wiadomość. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że jednym z powodów stabilizacji jest fakt, że rynki spodziewają się recesji. Dodatkowo trzeba pamiętać, że niższa inflacja to też niższe oczekiwania wzrostu stóp procentowych. To właśnie to odpowiada za wczorajsze osłabienie się euro względem dolara w godzinach popołudniowych.

Nowa Zelandia podnosi stopy procentowe

Dzisiaj w nocy Królewski Bank Nowej Zelandii podniósł główną stopę procentową z 3,5% do 4,25%. Należy pamiętać, że kraj ten oczywiście ma swoje problemy z inflacją, aczkolwiek 7,2% to na tle innych państw nie jest wcale tak duży problem. Konsekwencją podwyżki jest umacnianie się dolara nowozelandzkiego wobec pozostałych walut. Umocnienie wynika z faktu, że część inwestorów zakładała, że organ decyzyjny wystraszy się nadchodzącego spowolnienia gospodarczego.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

11:00 – strefa euro- inflacja konsumencka,

14:15 – USA – raport ADP na temat zatrudnienia.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat