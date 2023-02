Europa Ubezpieczenia nabywa 80% udziałów Millennium Financial Services

Bank Millennium nawiązał długoterminową współpracę strategiczną oraz zawarł umowę sprzedaży 80% udziałów Millennium Financial Services spółkom Europy Ubezpieczenia – Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. i Towarzystwu Ubezpieczeń Europa S.A., będącymi częścią Grupy Talanx, jednego z największych europejskich ubezpieczycieli. Przez najbliższe 10 lat Bank będzie oferował wybrane ubezpieczenia towarzystw na zasadach wyłączności. Bancassurance jest dla Millennium obszarem strategicznym – nowe partnerstwo pomoże Bankowi w realizacji celów biznesowych, wzmocnieniu pozycji kapitałowej i przyśpieszy rozwój oferty ubezpieczeniowej dla klientów. Zgodnie z planem współpraca strategiczna w zakresie ubezpieczeń zostanie uruchomiona w 3 kwartale 2023 r.

– Zawarte porozumienia Banku Millennium z Europą Ubezpieczenia wpisują się w realizację strategii Banku Millennium na lata 2022-2024, która zakłada m. in. rozwój oferty bancassurance dla klientów detalicznych. Bank współpracuje z Europą Ubezpieczenia od ponad 15 lat, dlatego bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj ogłosić zacieśnienie tej współpracy. Połączenie unikalnego doświadczenia i silnych stron obu organizacji ma na celu stworzenie konkurencyjnej rynkowo oferty produktów ubezpieczeniowych i udoskonalenie ich dystrybucji. Digitalizacja i zmieniające się oczekiwania klientów powodują, że ścisła współpraca z Europą Ubezpieczenia również pod kątem technologicznym stała się dla nas kluczowa. Jestem pewien, że razem stworzymy istotną wartość dla klientów i obu organizacji. Wynikiem transakcji będzie także istotne wzmocnienie pozycji kapitałowej Banku – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

W ramach transakcji Europa Ubezpieczenia nabywa 80% udziałów w spółce Millennium Financial Services, działającej obecnie w Grupie Banku Millennium. Spółka będzie wspierać Europę Ubezpieczenia oraz Bank Millennium w tworzeniu nowych rozwiązań dla klientów i obsłudze zawartych już polis. Zapewni również możliwość efektywnej realizacji procesów sprzedażowych we wszystkich kanałach Banku, w tym poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W przypadku finalizacji transakcji, Bank oczekuje jej rozpoznania w wyniku przed opodatkowaniem na poziomie około 500 mln zł, co będzie miało pozytywny wpływ na wskaźniki kapitałowe Banku. Sfinalizowanie transakcji uzależnione jest od uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego.

Zawarte porozumienia nie wymagają od klientów Banku Millennium żadnych działań.

– Rozszerzenie naszej współpracy na strategiczne, długofalowe partnerstwo z Bankiem Millennium stwarza trwały fundament dla stabilności i powodzenia rozwoju spółek Europa Ubezpieczenia. Istotnie zwiększamy skalę działalności na polskim rynku i budujemy podstawy dla dalszego zyskownego wzrostu biznesu. Wzmocnienie kondycji finansowej i zacieśnienie naszej relacji biznesowej z Bankiem Millennium przełoży się na udoskonalenie oferty ubezpieczeń dla klientów banku, tak aby dawały najwyższą możliwą wartość oraz ochronę życia i majątku – podkreślił Artur Maliszewski, Prezes Zarządu spółek Europy Ubezpieczenia.

Bank Millennium od wielu lat oferuje swoim klientom różnego typu ubezpieczenia w wygodnych dla nich kanałach sprzedaży. Są to zarówno ubezpieczenia zapewniające ochronę spłaty produktów kredytowych, rozwiązania assistance wspierające w sytuacjach życia codziennego, produkty turystyczne towarzyszące im podczas podróży, jak również ubezpieczenia samochodu czy skutera.

Hogan Lovells Oddział w Polsce pełnił funkcję doradcy prawnego i podatkowego, KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k pełniła rolę doradcy transakcyjnego i księgowego, a Milliman pełnił funkcję doradcy aktuarialnego Banku Millennium.