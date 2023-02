Rynek parafin jeszcze nigdy nie był poddany takiej presji

Według portalu Statista w 2021 roku – ostatnim, z którego mamy kompletne dane – globalny rynek wosków przemysłowych został wyceniony na około 7,5 miliarda dolarów. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat urośnie do około 10 mld USD. Na europejskim rynku jedną z kluczowych firm parafinowych pozostaje spółka Polwax. Jest producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz zaawansowanych specyfików parafinowych.

Wosk parafinowy dzięki swoim wyjątkowym właściwościom z roku na rok zyskuje nowe zastosowania. Przede wszystkim dlatego, że zapewnia barierę dla przenikania wody i ma dobre właściwości ochronne. Dzięki temu jest doskonałym materiałem do powlekania płyt budowlanych typu OSB, zabezpieczania drewna, papieru i nawozów przed zawilgoceniem. Jego zdolność do mieszania się z różnymi produktami na bazie wosków sprawia, że jest uznawany za niezbędny składnik do produkcji past, kosmetyków i świec. Znajdziemy go także w preparatach do zabezpieczania metali, kredkach i farbach. Nie powstaną bez niego nowoczesne wyroby gumowe.

Od wielu lat rośnie również jego znaczenie w produkcji klejów termotopliwych, wykorzystywanych w meblach, budownictwie i opakowaniach. Zastosowanie gaczu pozwala na kontrolowanie lepkości, płynięcia i czasów wiązania klejów. Zapewnia im niezbędną elastyczność, zwiększa siłę wiązania i poprawia odporność na zmiany temperatury. Wreszcie, co też nie pozostaje bez znaczenia wbrew różnym rozpowszechnionym mitom – jest także produktem naturalnym.

Przed nami kolejny trudny rok

– Przed nami rok wielkich niewiadomych. To następstwo wojny w Ukrainie, kolejnych pakietów sankcji wobec Rosji, nieprzewidywalnej postawy Chin i rysujących się na horyzoncie kolejnych geopolitycznych.. Każda z nich osobno i wszystkie razem wpłyną na rynek chemiczny. Podobnie, jak w 2020, 2021 i w 2022 będziemy musieli reagować na bieżąco. Zarówno, kiedy mówimy o pozyskiwaniu niezbędnego surowca do własnej produkcji i dla naszych partnerów, jak i oferowanych do sprzedaży produktów przemysłowych – podkreśla Małgorzata Mikoś, dyrektor handlowa spółki Polwax SA.

To właśnie i przede wszystkim sankcje na dostawy surowców parafinowych z Rosji i Białorusi lub też ich brak, będą mieć kluczowy wpływ na dostępność i ceny parafin. Jedna decyzja lub jej brak mogą całkowicie zmienić zasady gry. – Zakładamy i przygotowujemy się na dwa scenariusze. W pierwszym parafina będzie dostępna, w drugim stanie się towarem deficytowym i jej ceny będą osiągać kolejne maksyma. Stąd – naszym zdaniem – tak ważne jest zwiększenie puli bezcłowego importu chińskich parafin ze 100 tys. ton do 160 tys. ton. Nie zmienia to jednak faktu, że stoimy przez dużymi wyzwaniami i ten rok znów będzie wymagał od nas wielu nieszablonowych decyzji – dodaje pani dyrektor.

Energia rządzi przemysłem

Od jakiegoś czasu na rynkach europejskich można zaobserwować stabilizacje cen gazu i energii elektrycznej. – To oczywiście następstwo zapowiedzi recesji i stagnacji. Natomiast z punktu widzenia naszej spółki kluczowym elementem, który wpłynie na kondycję w tym roku i na który nie mamy wpływu będzie przede wszystkim koszt zakupu surowca. Zakładamy tutaj dużą dynamikę i nie widzimy szans na dłuższą i wyraźniejszą stabilizacje cenową podstawowych gatunków gaczy – zapowiada M. Mikoś.

Rozważne inwestycje

W spółce parafinowej plany inwestycyjne realizowane w ciągu ostatnich dwóch lat są zawsze pochodną możliwości i potrzeb. W tej chwili spółka deklaruje je w bardzo ograniczonym zakresie, koncentrując się przede wszystkim na tych, które są niezbędne do utrzymania niezakłóconych procesów produkcyjnych oraz tych związanych z możliwością wprowadzenia do sprzedaży, już opracowanych niskotonażowych, ale wysokomarżowych specyfików parafinowych. Podobnie zresztą było w ubiegłym roku.

– Zdajemy sobie sprawę i niepokoi nas zapowiadane spowolnienie gospodarcze, które może dotknąć wielu branż – więc także i naszych odbiorców. Z drugiej jednak strony – warto pamiętać, że każdy kryzys przynosi nowe możliwości – zdecydowanie zapewnia M. Mikoś. – Patrząc na trzy bardzo trudne lata, która są już za nami, naszą siłę dostrzegamy w umiejętności szybkiego dostosowania się do nieprzewidywalnych okoliczności rynkowych. Tak było, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa i kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Jesteśmy przekonani, że tak będzie również w tym roku. Zauważamy zresztą rosnące zainteresowanie nie tylko samymi parafinami, ale i rynkiem parafinowym, co może się przełożyć na ciekawe przetasowania na tym rynku w Europie. Polwax nie chce stać z boku tych zmian – podsumowuje.