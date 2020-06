Finansowe startupy budują ekonomiczną infrastrukturę internetu

O tym, dlaczego startupy z sektora fintech mają coraz większe powodzenie u inwestorów pisze Bartosz Tomczyk – przewodniczący rady nadzorczej w Provema sp. z o.o.

Jeszcze całkiem niedawno główną działalnością sektora bankowego było przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów. Obsługa klientów odbywała się w oddziale a dochody banków pochodziły z wysokich prowizji oraz marży doliczanej do oprocentowania. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat sektor finansowy zmienił się nie do poznania. Klienci już bardzo niechętnie odwiedzają banki, robią to średnio zaledwie kilka razy w roku. Mimo tego kontaktują się ze swoim bankiem znacznie częściej niż kiedyś. Przy pomocy aplikacji mobilnych sprawdzają stan swojego konta nawet kilkadziesiąt razy w miesiącu. Takie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich, klienci oszczędzają czas a instytucje finansowe redukują koszty.

Jednak technologiczna rewolucja w branży finansowej nie dokonuje się dzięki bankom. Wręcz przeciwnie, wiele banków niezbyt dobrze odnajduje się w świecie intensywnej konkurencji i zerowych stóp procentowych. Zamiast nich, za finanse na poważnie zabrały się internetowe startupy. Zajmują się dziś pożyczkami, kryptowalutami i technologią blockchain, ubezpieczeniami, inwestycjami, rynkami walutowymi, technologią płatności, finansami osobistymi i rodzinnymi a także rynkiem nieruchomości. Technologiczne przedsiębiorstwa finansowe, zwane potocznie „fintechami” współpracują z sektorem bankowym tworząc systemy bankowości internetowej ale też coraz częściej z nim konkurują tworząc produkty finansowe, jakie nie mogłyby powstać w tradycyjnych bankach.

Startupy z sektora fintech mają coraz większe powodzenie u inwestorów. Najlepsze z nich mogą liczyć na miliardowe kwoty od inwestorów. Na przykład amerykański serwis Opendoor specjalizujący się w finansowej obsłudze rynku nieruchomości zebrał w sumie ponad 1,3 miliarda dolarów. Okrągły miliard inwestorzy przeznaczyli na rozwój serwisu Stripe, zajmującego się technologią płatności internetowych. Aż 689 milionów dolarów zebrał TransferWise – oferujący innowacyjne technologie przelewów online.

Obecnie najważniejszym zadaniem dla firm z sektora technologii finansowych jest budowa efektywnej i bezpiecznej ekonomicznej infrastruktury internetu. W jej ramach przede wszystkim potrzebne są rozwiązania obsługujące płatności dla sklepów internetowych. Chodzi nie tylko o sprawne i bezpieczne przyjęcie płatności od klienta. Systemy muszą być zbudowane tak aby wspomagać konwersję, czyli zapobiegać ucieczce klienta ze sklepu przed dokonaniem płatności. Sprzężone z systemami płatności, nowoczesne narzędzia do fakturowania mają za zadanie wspomagać lojalność klientów. Rozbudowane narzędzia analityczne pomagają w czasie rzeczywistym dostosowywać ofertę sklepu internetowego do preferencji klientów.

Szczególnie ciekawe są finansowe zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Często pomagają one wykrywać oszustwa finansowe jeszcze przed ich popełnieniem. Technologia jest bardzo przydatna przy wykrywaniu zagrożeń terrorystycznych i zwalczaniu prania brudnych pieniędzy, ale nie tylko. Polski fintech – Provema jest liderem w zastosowaniu sztucznej inteligencji w procesie oceniania ryzyka kredytowego. Dzięki oprogramowaniu firmy, proces podejmowania decyzji kredytowej może ulec skróceniu ze zwyczajowych kilku dni do ułamków sekund, ilość niespłacanych przez klientów kredytów również maleje.

Innowacyjne technologie finansowe w coraz większym stopniu przyczyniają się do rozwoju całej światowej gospodarki dzięki wspomaganiu efektywności i sprawności procesów biznesowych.