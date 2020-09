FIRE 2020 – najgorętsze wydarzenie marketingu nieruchomości

Dwa dni, kilkudziesięciu uznanych ekspertów i kilkaset widzów – tak w skrócie można podsumować tegoroczną edycję FIRE Real Estate Marketing Forum, która odbywała się w dniach 9-10 września w warszawskim hotelu Westin. Wydarzenie zgromadziło specjalistów ds. marketingu i sprzedaży największych firm z branży deweloperskiej, przedstawicieli domów mediowych, agencji strategicznych, doradczych oraz eventowych, a także media branżowe i niezależnych ekspertów. Dlaczego FIRE 2020 spotkało się z tak dużym zainteresowaniem gości oraz widzów?

Udział w wydarzeniu to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami, wymiany wiedzy i doświadczeń z najlepszymi ekspertami z branży, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych. – Ułatwiła to także tradycyjna formuła spotkań – to jedno z niewielu w tym sezonie wydarzeń, które odbywało się w pełni „na żywo”. Dużym plusem było także umożliwienie transmisji online wszystkich wystąpień i paneli dyskusyjnych – mówi Łukasz Matyński z domu mediowego Media Choice, jeden z prelegentów FIRE 2020.

Perspektywy rozwoju po pandemii

Główne hasło kolejnej edycji FIRE ujęto w słowach „praktyka, nie teoria”, stawiając przede wszystkim na prezentację rozwiązań i narzędzi w powszechnym użyciu, przykładów realizacji projektów, które łączą doświadczenie różnych podmiotów pracujących na rynku nieruchomości. Jednym z głównych tematów podczas konferencji była pandemia koronawirusa i jej wpływ na zmiany strategii rozwoju, modyfikacje kanałów i narzędzi marketingu, a także dynamikę sprzedaży w każdym segmencie nieruchomości. Większość ekspertów zgodziła się z określeniem COVID-19 mianem ekonomicznego „czarnego łabędzia”, czyli trudno przewidywalnego, wręcz nieprawdopodobnego zjawiska, które wywiera ogromny, negatywny wpływ na otoczenie. Podczas wydarzenia przedstawiono najważniejsze skutki lockdownu, najciekawsze strategie radzenia sobie w pandemicznej rzeczywistości oraz najnowsze prognozy dotyczące przyszłości polskiego rynku nieruchomości.

Bogaty program dyskusji panelowych

W programie wydarzenia zaplanowano wystąpienia oraz cykl warsztatów, które krok po kroku przedstawiały cały przekrój kampanii marketingowej dla firm z branży nieruchomości. Pojawiły się zatem tematy związane z identyfikacją potrzeb, budowaniem strategii komunikacji, briefowaniem i określaniem grup docelowych, ale też szczegółowym doborem narzędzi, optymalizacją działań reklamowych, eventami promocyjnymi, a nawet obsługą posprzedażową. Wśród prelegentów i panelistów ze strony firm deweloperskich pojawili się m.in. przedstawiciele firm takich jak Echo Investment, Yareal Polska, Angel Poland Group, Euro Styl czy OKAM Capital. Główne tematy paneli dyskusyjnych z ich udziałem to przede wszystkim czynniki wpływające na wybór danej inwestycji, technologie wspierające sprzedaż, a także wyznaczanie głównych USP i budżetowanie działań promocyjnych. Z udziałem ekspertów zgromadzeni goście poszukiwali także odpowiedzi na pytanie o to, jak sprawnie budować pomost komunikacyjny między lokalną społecznością a deweloperem oraz jak sprawnie rozwiązywać kwestie praw autorskich związanych z projektowaniem materiałów marketingowych. W debatach o przyszłości branży wzięli także udział przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Skuteczne narzędzia okiem praktyków

Nie zabrakło także specjalistów z agencji i domów mediowych, które na co dzień wspierają deweloperów w prowadzeniu wszelkiego rodzaju działań marketingowych. To m.in. Media Choice, Publicon, Bees&Honey, Avocado czy Plej. Z tego segmentu wystąpień można było dowiedzieć się, jak precyzyjnie docierać do nowych grup docelowych, jak napisać dobry brief, jak wyznaczyć KPI projektu, jak przygotować efektywny media plan i jakie wnioski wyciągać na jego podstawie. – Jednym z najważniejszych elementów wydarzenia była właśnie dyskusja o kluczowych wskaźnikach efektywności. Odpowiednie ich wyznaczenie, szczególnie w trakcie pandemii, to podstawa kampanii reklamowej. A przecież to ona jest elementem spinającym wszystkie działania marketingowe w każdym segmencie rynku nieruchomości. Cieszę się, że mogliśmy podzielić się swoją wiedzą w tym zakresie i wymienić się opiniami w gronie praktyków – wspomina Łukasz Matyński z Media Choice.

Trendy i nowe technologie

Niezależni eksperci z agencji badawczych oraz firm technologicznych przedstawili także innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania doświadczeń klientów, service design, interaktywnych rozwiązań multimedialnych czy technologii VR i AR. Zastanawiano się także nad wpływem nurtu wellbeing na oczekiwania klientów, a także współpracą pomiędzy architektami i marketingowcami w celu lepszej komunikacji o zmieniających się potrzebach grup docelowych. Z kolei goście specjalni: dr Joanna Heidtmann i Zuzanna Skalska poruszyli tematy związane z psychologią zachowań konsumenckich, poszukiwaniem niestandardowych rozwiązań w niepewnych czasach oraz najnowszymi trendami w światowej gospodarce, które będą miały największy wpływ na marketing nieruchomości.