Flexee i Koronea podpisują umowę inwestycyjną

Flexee Group polski fintech, z portfela JR Holding, zawarł umowę inwestycyjną w wyniku której pozyska finansowanie, a Koronea P.S.A. obejmie 20,6% udziałów w Flexee. Zespół JR Holding aktywnie wsparł strony transakcji w finalizacji umowy.

Usługa oferowana przez Flexee jest zgodna z trendem „salary on demand” popularnym w krajach anglosaskich. Aplikacja Spółki jest skierowana do tych, którzy potrzebują środków przed terminem wypłaty wynagrodzenia, niezależnie od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą. Usługa zapewnia natychmiastowy dostęp do zarobionych pieniędzy, za każdy dzień pracy, co oznacza, że można wcześniej wypłacić pieniądze na życzenie, bez konieczności czekania na dzień wypłaty. Środki pojawiają się na koncie bankowym pracownika nawet w kilka sekund po kliknięciu przycisku „Wypłać”.

„Cieszymy się, że możemy dołączyć do grona udziałowców. Widzimy potencjał usługi i możliwość szybkiej integracji Flexee. Dziękuję zespołom Koronea i Flexee za świetne rozmowy i przeprowadzenie transakcji. Gratuluję Panu Andrzejowi Nowakowi innowacyjnego pomysłu i wierzę, że razem będziemy w stanie przyspieszyć rozwój Flexee” – mówi CEO Koronea Family Office Michał Wypychewicz.

Umowa inwestycyjna pomiędzy Koronea P.S.A. a Flexee Group sp. z o.o. jest wynikiem rozmów partnerskich przeprowadzonych między zespołem Koronea a udziałowcami Flexee. W ramach umowy, Koronea obejmie emisję nowych udziałów, odkupi część istniejących już udziałów od dotychczasowych inwestorów mniejszościowych oraz udzieli finansowania dłużnego. Koronea osiągnie łączny udział w strukturze własności na poziomie 20,6%.

Nowy inwestor zapewni Flexee dostęp do implementacji rozwiązania w spółkach z portfela Koronea, co znacząco przyspieszy rozwój Flexee.

„Z ogromną radością witam tak znaczącego inwestora jak Koronea w gronie udziałowców Flexee. Nasza współpraca oznacza nie tylko dynamiczny wzrost dla Flexee, ale także gwarantuje możliwość obsługi bardzo dużych klientów, zatrudniających tysiące pracowników, którzy nie zawsze mogą czekać na wypłatę wynagrodzenia. Dziękuję Panu Michałowi Wypychewiczowi za zaufanie i pełen profesjonalizm na etapie transakcji. Będzie to długa i owocna współpraca” – mówi CEO i założyciel Flexee Andrzej Nowak.

Aplikacja Flexee opiera się na najnowszych technologiach i systemach bezpieczeństwa stosowanych przez banki, a cały proces jest w pełni zautomatyzowany, co oznacza, że nie wymaga dodatkowej pracy zespołu kadrowo-płacowego po stronie użytkownika. Wypłacane środki i opłaty są rozliczane, gdy użytkownik otrzymuje swoje regularne, comiesięczne wynagrodzenie. Szybkie, przyjazne użytkownikom i zautomatyzowane procesy, niskie ryzyko niespłacania zobowiązań oraz możliwość skalowania usługi dla wielu użytkowników jednocześnie oznaczają znacznie niższe koszty obsługi i pozyskiwania klientów. Dzięki temu Flexee jest w stanie dostarczyć swoje usługi znacznie taniej niż obecnie dostępne na rynku opcje finansowania, takie jak pożyczki bankowe czy chwilówki.

„Gratulujemy Flexee i Koronea zawartej transakcji i trzymamy kciuki za dalsze przyspieszenie rozwoju Spółki w jej wyniku. Wierzymy, że wsparcie ze strony Koronea, dla spółki z naszego portfela, przyczyni się do wspólnego sukcesu biznesowego” – dodał January Ciszewski, inwestor i Prezes JR Holding ASI S.A.