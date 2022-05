FOMC nie zaskoczył negatywnie

Amerykański Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) nie sprawił wczoraj jakiejś negatywnej niespodzianki inwestorom. Zgodnie z oczekiwaniami wysokość oprocentowania funduszy federalnych wzrosła o 0,5 pkt. proc. do przedziału 0,75-1 proc. Stopy w USA są nadal ekstremalnie niskie, ale ta skala tej podwyżki była największa od 2000 roku. FOMC zaprezentował też swe plany redukcji wielkości swej sumy bilansowej. Okazały się one mniej agresywne, niż to wcześniej było sugerowane: od czerwca sprzedaż obligacji wartych 47,5 mld dolarów miesięcznie, od września wartych 95 mld dolarów miesięcznie. Dziś decyzję na temat stóp podejmie polska RPP.

Niezmaterializowanie się obaw przed bardziej agresywnymi działaniami FED przełożyło się na silny wzrost cen akcji w USA. S&P 500 zyskał wczoraj +2,99 proc., DJIA +2,81 proc., zaś Nasdaq Composite +3,19 proc. To trzecia z rzędu wzrostowa sesja na Wall Street. Dziś rano ceny kontraktów na te indeksy lekko korygowały wczorajszy skok (S&P 500 -0,23 proc.).

Na giełdach w Azji i Oceanii przeważały dziś wzrosty (najsilniej – o 1,65 proc. – zwyżkował filipiński PSEi).

Zgodnie z tym czego można było oczekiwać europejskie giełdy otworzyły się na wyraźnych plusach (ok. 9:30 DAX +2,25 proc., CAC 40 +2,21 proc.). Do najwyższego poziomu od początku agresji Rosji na Ukrainę wyszedł dziś rano rosyjski RTS (+2,76 proc.).

Podążając za Wall Street WIG-20 rozpoczął czwartkową sesję od wzrostu (+1,33 proc. ok. godz. 9:15). Jedynym indeksem sektorowym GPW, który na początku czwartkowej sesji nie rósł był WIG-Chemia (-0,3 proc.). Najwyżej od 2010 roku była dziś cena akcji Arctic Paper (+2,48 proc.). Po wyjściu na początku sesji na najwyższy poziom od 2018 roku, akcje Boryszewa taniały o 6,76 proc..

Rentowność 10-letnich obligacji rządu Indii wyszły dziś na najwyższy poziom od 3 lat. O krok od wyjścia na najwyższy poziom od 2008 roku były rentowności 10-latek rządu Malezji. Rentowność 10-letnich obligacji rządu Kanady był wczoraj najwyżej od 2011 roku. Rentowność amerykańskich 10-latek po wczorajszym cofnięciu się poniżej poziomu 3 proc., dziś lekko ponownie rosły.

Wczoraj o 10 proc. podrożały kontrakty na węgiel kamienny na giełdzie w Rotterdamie. Ponownie na najwyższy poziom od 2008 roku wyszła dziś rano cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie. Ceny ropy naftowej rosły dziś nieznacznie. Drożały dziś metale szlachetne (złoto +1,35 proc.).

Lekko umacniał się po decyzji FED amerykański dolar (USD/JPY +0,31 proc., EUR/USD –0,29 proc.). Złoty słabł dziś rano (USD/PLN +0,59 proc., EUR/PLN +0,35 proc.).

Kurs Bitcoina wobec USD spadał dziś rano o 0,5 proc.

Autor: Wojciech Białek, TMS Brokers