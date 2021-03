FPP – Należy wprowadzić pożyczki dla MSP na samochody elektryczne

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) proponuje, by w związku z zapotrzebowaniem małych i średnich firm na niskoemisyjną flotę transportową utworzyć fundusz dedykowanych pożyczek na zakup samochodów elektrycznych, samochodów hybrydowych Plug In, samochodów hybrydowych, samochodów wodorowych. Głównymi odbiorcami byliby taksówkarze, małe i średnie firmy transportowe oraz firmy wykorzystujące środki transportu do bieżącej działalności (cukiernie, kwiaciarnie, sklepy spożywcze, apteki, itd.).

Proponowane parametry:

Oprocentowanie pożyczki 0% na hybrydę lub auto elektryczne

na hybrydę lub auto elektryczne Maksymalna kwota do 200 tys. złotych

Okres finansowania do 6 lat

W przypadku prawidłowej obsługi pożyczki umorzenie ostatnich 10% kapitału

Prosty i szybki proces ubiegania się o pożyczkę

„Według badania sondażowego przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wśród uczestników rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce wynika, że 81% podmiotów z branży e-mobilty stanęło w obliczu potężnych wyzwań związanych z ograniczeniem popytu, zaś 47,6% z nich odczuło również skutki pandemii w obrębie swojego łańcucha dostaw. Spadek przychodów dotknął aż 95,2% przedsiębiorstw. 76% respondentów przewiduje ryzyko zawieszenia działalności, zwolnień lub poważnych problemów z płynnością w przypadku braku dodatkowego wsparcia. Elektromobilność, jako młody i rozwijający się sektor, szczególnie mocno odczuła kryzys branży motoryzacyjnej. Wdrożenie pożyczek 0% na zakup samochódów elektrycznych byłoby dobrym elementem wspierając powrót branży do wyników z przed pandemii” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Potencjał rynkowy:

Pod koniec lipca 2020 r. po polskich drogach jeździło 13 057 elektrycznych samochodów osobowych, z których 55% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 7 231 szt., a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 5 826 szt. Wszystkich samochodów w Polsce było około 23,5 mln szt.* Mając na uwadze stale rosnącą ilość nowych pojazdów na polskich drogach oraz wzrost rynku usług przewozu osób, który wzrósł w Polsce r/r o 30% należy założyć, że potencjał wzrostu rynku jest na poziomie min 2300%.