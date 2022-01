Fundusz Czysta3.vc podsumowuje rekordowy rok i przedstawia plany na 2022

Czysta3.vc, jeden z najaktywniejszych funduszy inwestycyjnych nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej, podsumowuje 2021 rok, w którym zainwestował swoje środki w 12 startupów. W rezultacie od początku swojego istnienia zrealizował już 65 proc. inwestycji w 27 spółek z łącznie planowanych 42.

Czysta3.vc to fundusz o kapitalizacji 50 mln złotych, który lokuje średnio milion złotych w spółki znajdujące się we wczesnym etapie rozwoju (tzw. seed capital), które mieszczą się w definicji internet ventures. Oznacza to, że opierają one swój model biznesowy i rozwój, wykorzystując internet oraz software.

– Rok 2021 zamykamy rekordowo, ponieważ podjęliśmy 12 decyzji inwestycyjnych, co przełożyło się średnio na angażowanie w 1 startup miesięcznie. To był bardzo dynamiczny czas, w którym przyjrzeliśmy się około 1350 młodym firmom. Pokazuje to, że jedynie około 0,9 proc. z nich ma szansę na współpracę z Czysta3.vc. W 2022 roku planujemy utrzymać dynamikę rozwoju na zbliżonym poziomie, również inwestując w 12 startupów – komentuje Szymon Janiak, współtwórca i Partner Zarządzający Czysta3.vc.

– Dane na koniec Q3 2021 pokazują, że w tym czasie nasze spółki odnotowały 26 milionów złotych przychodu, w porównaniu do 16 mln zł w analogicznym okresie w roku ubiegłym, co cieszy, biorąc pod uwagę fakt, że inwestujemy na etapie zalążkowym. W 2021 roku zrobiliśmy też 2 exity – 1 całkowity, kiedy sprzedaliśmy pełny pakiet udziałów spółki Semoni inwestorowi branżowemu, oraz 1 częściowy w formie – management buyout (MBO). Najważniejszym sukcesem jest jednak to, że kilka spółek już osiągnęło próg rentowności – dodaje Szymon Janiak.

Filozofia funduszu i plany Czysta3.vc na 2022

– Czysta3.vc jest funduszem, który wybiera spółki na relatywnie wczesnym etapie. Pod tym względem jesteśmy agnostyczni i inwestujemy w przedsięwzięcia internetowe, zwracając uwagę na unikalną IP – własność intelektualną (od ang. intellectual property). Nasz portfel jest spójny sektorowo, a jednocześnie zdywersyfikowany pod względem modeli biznesowych. Wybierając inwestycję, szukamy osób, które mają za sobą kilkuletnie doświadczenie biznesowe. Średni wiek foundera w portfelu Czysta3.vc wynosi około 40 lat. Są to dojrzałe osoby, które mają określoną wizję. Wiedzą, co i w jaki sposób chcą zbudować. My jesteśmy wparciem, jeśli chodzi o cały proces – dodaje Szymon Janiak.

Przedmiotem zainteresowania Czysta3.vc są projekty z obszarów Martech, Fintech, Proptech, AdTech, Cleantech, HRtech, Cloud czy e-commerce oraz marketplace’y.

– W 2022 będziemy skupiać się na pozyskiwaniu kolejnych rund dla spółek z naszego portfela. Obecnie proces ten dzieje się w Sunmetric i Rating Captain. Będziemy również planować kolejne exity. Jest to dość dynamiczny proces, dlatego o każdym z nich będziemy informować na bieżąco – zapowiada Szymon Janiak.

Przegląd portfela spółek Czysta3.vc i ich sukcesy

Portfel inwestycyjny Czysta3.vc szybko się powiększa i obecnie liczy już 27 spółek. Wśród nich znajdują się m.in. Applover, Auroria Diamonds, Crisis Propheto, Cux, Da Vinci Studio, IdeaTrend, Trusted Software Services, Q2Q Research, Rating Captain, STAFFLY, INKSearch.co, Sunmetric, Kupuje.Live, Dockendo, metriq.cloud, Media Maker czy CloudOval.

Wśród sukcesów w 2021 r. warto wymienić choćby fakt, że Applover został wyróżniony po raz kolejny przez Deloitte Technology Fast 50 CEE, CUX.io został laureatem European Tech and Start-up Days podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, natomiast Da Vinci Studio otrzymało dotację, w ramach której zrealizuje projekt o wartości 4,2 mln złotych z sektora medtech.