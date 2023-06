Fundusze obligacji korporacyjnych z pierwszym wzrostem, ale pieniądze i tak odpływają

Fundusze obligacji korporacyjnych zanotowały pierwszy w tym roku wzrost aktywów i to o zatrważające 4,29 mln zł. Był to jednak kolejny miesiąc odpływów z tej klasy aktywów, tym razem na poziomie około 60 mln zł netto. I również jest to najlepszy wynik w tym roku! Wcześniej odpływy kształtowały się na poziomie ponad 100 mln miesięcznie netto.

Aktywa funduszy długu firm wzrosły dzięki dodatniemu wynikowi na zarządzaniu. Wynik ten wyniósł w maju +0,90%. Tym samym za ostatnie 12 miesięcy fundusze obligacji korporacyjnych średnio zarobiły +7,10%, a od początku roku 4,70%. Brak materializacji ryzyka kredytowego, wysokie stopy procentowe przy oprocentowaniu większości długu opartego o WIBOR oraz dobra sytuacja na rynku Catalyst. To wszystko czynniki przemawiające za dalszymi, dobrymi wynikami tej grupy aktywów.

No właśnie. „Dalszymi”. Wyniki są dobre i prawdopodobnie w średnim terminie wciąż takie pozostaną. Mimo to inwestorzy wciąż netto wypłacają pieniądze z funduszy obligacji korporacyjnych. Od września 2021 r. właściwie co miesiąc (z przerwą w styczniu 2023 r. i obecnie) aktywa systematycznie spadają pomimo rosnących stóp zwrotu. Prawdopodobnie w ślad za wynikami pójdą również napływy kapitału. Pozostaje pytanie „kiedy”, bo póki co inwestorzy nie wydają się przekonani.

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA), Michael / Ström Dom Maklerski