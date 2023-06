Z najnowszego „Barometru rynku pracy” Gi Group Holding wynika, że ponad 40 proc. przedsiębiorstw odczuwa pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Najtrudniejsze elementy to rosnące koszty wynikające z podwyżek, w tym cen energii oraz rosnących płac. To powoduje, że firmom coraz trudniej utrzymać płynność finansową i coraz trudniej prowadzić działalność. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że firmy nie planują obniżenia poziomu zatrudnienia. Optymalizują procesy produkcyjne, ceny usług i produktów oraz zmniejszają inwestycje związane z reklamą i wizerunkiem. Bardzo ostrożnie planują też dalsze kroki w obszarze rozwoju. Biznes w Polsce ma bardzo dobrą pamięć. Przedsiębiorcy wiedzą, że najważniejszą przewagą konkurencyjną są zasoby ludzkie.

– Firmy chcą utrzymać poziom zatrudnienia – wiedzą, jak trudno jest odzyskać utraconego, dobrego pracownika. To jest najważniejsze założenie strategiczne każdego segmentu biznesowego – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Antonio Carvelli, Wiceprezes Zarządu Gi Group Poland S.A. –Jednocześnie, według naszych badań ponad 78 proc. pracowników odczuwa skutki bardzo wysokiej inflacji i oczekuje w najbliższym czasie podwyższenia wynagrodzenia. Zakładają też, że aby utrzymać poziom życia, będą musieli szukać pracy dorywczej. Myślą również o zmianie pracy lub o przebranżowieniu się. W tym okresie, kiedy sytuacja rynkowa jest niepewna a koszty utrzymania rosną, Polacy są zainteresowani emigracją zarobkową. To jest paradoks, gdyż w Polsce mamy bardzo niską stopę bezrobocia, a pracodawcy cały czas szukają pracowników – wskazuje Carvelli.