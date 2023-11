Gaming Factory z mocnym wynikiem w trzecim kwartale 2023 r.

W trzecim kwartale br. notowana na głównym rynku GPW spółka Gaming Factory osiągnęła ponad 0,5 mln zł przychodów netto i pomimo znaczących nakładów produkcyjno-wydawniczych znacząco ograniczyła stratę do 0,2 mln zł. Od stycznia do września przychody spółki wyniosły ponad 1,9 mln zł co daje wzrost o prawie 60 proc. względem ubiegłego roku. Bieżący rok jest przełomowy dla Gaming Factory za sprawą realizacji założeń strategii rozwoju i koncentracji na kluczowych projektach. Najważniejszym z nich jest produkcja Japanese Drift Master, której premiera zaplanowana jest na drugą połowę 2024 r. Wersja demo podczas październikowego Festiwalu Steam była najpopularniejszą polską grą i pod względem zainteresowania wyprzedziła wiele wysokobudżetowych zagranicznych produkcji.

– Od początku roku wykonaliśmy szereg istotnych działań, które z naszej perspektywy będą kluczowe dla rozwoju Spółki w kolejnych latach. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na najważniejszych tytułach oraz budowie zespołów wewnętrznych dedykowanych poszczególnym projektom. Ponieśliśmy na ten cel znaczne nakłady finansowe, pomimo tych inwestycji mocno ograniczyliśmy stratę w porównaniu do zeszłego roku. Czwarty kwartał będzie dla nas intensywny pod względem premier nowych produkcji oraz wersji konsolowych naszych największych tytułów. – informuje Mateusz Adamkiewicz, prezes zarządu Gaming Factory SA.

W listopadzie br. na konsole PlayStation trafiła gra Electrician Simulator, która – do tej pory – jest najlepszym sprzedażowo tytułem w historii Gaming Factory. W wersji na Xbox One zadebiutowały gry Bakery Simulator i ZooKeeper. 13 grudnia na PC pojawi się tytuł Booze Masters: Freezing Moonshine, za produkcję którego odpowiada studio Asmodev.

Dla Gaming Factory najistotniejszą produkcją jest Japanese Drift Master. Wersja demo gry okazała się prawdziwym hitem Steam Next Fest. Już w pierwszym dniu festiwalu peak grających jednocześnie w JDM wyniósł 2 100 osób, a przez tydzień grę pobrano łącznie ponad 390 tys. razy.

– Ogromne zainteresowanie grą i pozytywny odbiór wersji demo Japanese Drift Master utwierdza nas w przekonaniu, że mamy wyjątkową produkcję i stoimy przed szansą na globalny sukces. Aby tak się stało czeka nas jeszcze sporo pracy, ponieważ chcemy maksymalnie dopracować ten tytuł przed premierą. Nasz zespół jest w pełni skoncentrowany na tym celu, ponieważ wszyscy wiemy o jaką stawkę toczy się ta gra. – podsumowuje Mateusz Adamkiewicz.

W listopadzie WZA podjęło decyzję o przyjęciu zapowiadanego wcześniej programu motywacyjnego, w którym jako warunek objęcia pełnego pakietu akcji przyjęto uzyskanie zysku EBITDA na poziomie 5 mln zł w 2024 r. i 6 mln zł w 2025 r. Uczestnicy programu będą mogli objąć maksymalnie 112.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, które zostaną objęte 12 -miesięcznym lock-upem.

Mając na względzie rozwój produkcji Japanese Drift Master oraz zachowanie bieżącego harmonogramu wydawniczego zarząd Gaming Factory został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, tym razem skierowanych do zewnętrznych podmiotów. Ewentualna emisja obejmowałaby nie więcej niż 450 221 nowych akcji wartości nominalnej 0,10 zł, jednak ewentualna cena emisyjna oferowanych akcji nie mogłaby być niższa niż 10,00 zł.