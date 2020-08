GDDKiA: rozpoczynamy przetarg na S6 Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 – Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Decyzja rządu o przekazaniu dodatkowych środków na realizację m.in. tego odcinka drogi ekspresowej S6 i realizacji w oparciu o środki budżetu państwa (a nie jak wcześniej planowano w formule partnerstwa publiczno-prywatnego) pozwoli usprawnić i przyspieszy proces budowy tej potrzebnej dla regionu i całej Polski drogi.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie dwujezdniową drogą ekspresową po dwa pasy w każdym kierunku z rezerwą pod trzeci pas. Trasa ma mieć wraz z obwodnicą Żukowa około 39 km. Została ona podzielona na dwa odcinki realizacyjne:

• Chwaszczyno (bez węzła) – Żukowo (bez węzła), długość ok. 16,3 km;

• Żukowo (z węzłem) – Gdańsk Południe (rozbudowa węzła), długość ok. 16 km, oraz obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego, wyprowadzając ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centrum Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 Obwodnicę Trójmiasta.

OMT rozpocznie się na węźle Chwaszczyno (jest budowany w ramach innego odcinka S6 Bożepole Wielkie – Gdynia), prowadząc na wschód od drogi krajowej nr 20 (w pobliżu Żukowa) i dalej na południe od drogi krajowej nr 7 w kierunku węzła Gdańsk Południe (na S7 Południowej Obwodnicy Gdańska i S6 Obwodnicy Trójmiasta). Integralną częścią tej inwestycji będzie obwodnica Żukowa (o parametrach drogi GP – główna przyspieszona) o długości ok. 7 km.

Kolejnymi odcinkami dróg ekspresowych, stanowiących kontynuację S6, na które mają być ogłoszone przetargi to: Bożepole Wielkie – Lębork, Lębork – Słupsk oraz rozbudowa obwodnicy Słupska do pełnych dwóch jezdni, co planowane jest w II połowie br. Natomiast w III kw. 2021 r. ruszają kolejne przetargi na odcinki od obwodnicy Słupska do Koszalina.

Zwiększamy zakres przetargów na 2020 rok

Przetargi na odcinki drogi ekspresowej S6 powiększą pulę postępowań zaplanowanych na ten rok. Przypomnijmy, że na początku 2020 roku informowaliśmy o planach ogłoszenia przetargów na ok. 353 km dróg. Dotychczas, uwzględniając dzisiejsze dwa odcinki, ogłosiliśmy już przetargi na blisko 202 km dróg z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz na ponad 27 km stanowiących cztery obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic.

„Za sprawą zwiększenia przez rząd limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł planujemy ogłosić jeszcze przetargi na blisko 258 km w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych oraz na dziesięć obwodnic o łącznej długości ponad 84 km w ramach Programu budowy 100 obwodnic – podkreśla Tomasz Żuchowski, generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. – W sumie ten rok planujemy zamknąć przetargami na łączną długość ponad 575 km, czyli o 222 km więcej niż planowaliśmy na początku roku”.

Czytaj więcej: centrumprasowe.pap.pl