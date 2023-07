Gdzie i jak kupić Litecoin (LTC) w Polsce?

Litecoin (LTC) cieszy się wybitnym rozpoznaniem w świecie kryptowalut. Jesteś ciekaw gdzie i jak kupić Litecoin (LTC)? Możemy Ci w tym pomóc.

Moneta ta została stworzona w 2011 roku jako szybsza i wydajniejsza wersja Bitcoina z niższymi opłatami transakcyjnymi. Jej twórcą był Charlie Lee, którego praca w Google obejmowała pisanie fragmentów Chrome OS. Lee obecnie kieruje Fundacją Litecoin.

Podobnie jak Bitcoin, Litecoin jest projektem typu open source. Kod źródłowy jest dostępny na licencji MIT/X11. Natomiast kod implementujący blockchain Litecoin jest taki sam jak kod Bitcoina, ale zawiera kilka zmian.

Lee twierdzi, że Litecoin nie miał konkurować z Bitcoinem, ale współistnieć jako token dla mniejszych transakcji.

Zalety Litecoin to bardzo niskie opłaty, aktywna społeczność deweloperów i inwestorów, dokumentacja techniczna dla programistów, skalowalność i wydobywanie kryptowalut.

Gdzie kupić Litecoin (LTC)

Litecoin jest powszechnie dostępny na setkach lub tysiącach platform kryptowalut. Niestety, to właśnie powszechna dostępność tej monety sprawia, że wybór platformy jest jednym z najtrudniejszych zadań, gdy zastanawiasz się, jak kupić Litecoin.

Większość giełd, w tym zdecentralizowane giełdy lub DEX-y, które w ostatnim czasie zyskały tak duże zainteresowanie krypto społeczności (nie tylko pozytywne), zaspokajają ekskluzywną publiczność ekspertów od kryptowalut, którzy mają techniczną wiedzę, aby wybrać portfel, zabezpieczyć klucze w systemie szesnastkowym, oraz bezpośrednio wejść w interakcję z blockchainem.

To było na porządku dziennym, gdy kryptowaluty były czymś nowym. Jednak obecnie coraz więcej osób każdego dnia kupuje LTC i inne kryptowaluty po raz pierwszy w życiu. Tradycyjne platformy przeznaczone wyłącznie dla ekspertów nie zapewniają bezpieczeństwa, pomocy i narzędzi, które pomogłyby odnieść sukces zwykłemu użytkownikowi.

W przypadku większości użytkowników duża, ugruntowana giełda nie jest najlepszą odpowiedzią na pytanie: gdzie można kupić Litecoin. Jeśli nie posługujesz się Pythonem jako językiem ojczystym, lepiej będzie, jeśli założysz konto na platformie kryptowalut, na przykład Kriptomat.

Platformy powiernicze są dużo łatwiejsze w użyciu. Zapewniają aktualną cenę Litecoin oraz oferują możliwość dokonania zakupu. Jeśli jesteś nowy w świecie blockchain, ale chcesz kupić monety LTC, Kriptomat jest świetnym wyborem.

Prawdą jest, że założenie konta jest nieco bardziej skomplikowane niż po prostu podanie nazwy użytkownika i wybór hasła. Jednym ze sposobów na poznanie, że współpracujesz z renomowaną giełdą kryptowalut jest to, że będzie ona wymagać od Ciebie weryfikacji tożsamości poprzez dostarczenie elektronicznej kopii paszportu wydanego przez rząd lub innego dokumentu tożsamości. Ta procedura Know Your Customer (KYC), czyli poznaj swojego klienta, jest wymagana przez każdą firmę, która przestrzega przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy zawartych w GDPR Unii Europejskiej.

Weryfikacja tożsamości na niektórych serwisach może trwać kilka dni. W Kriptomat proste procedury KYC są rutynowo wykonywane w ciągu kilku minut.

Jak kupić Litecoin

Gdy już stworzysz i zweryfikujesz swoje konto, będziesz w stanie skupić się na kolejnych krokach związanych z kupnem LTC.

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem na zakup Litecoin (LTC) jest użycie karty Visa lub MasterCard. Wystarczy, że wybierzesz opcję „Kup” z menu i będziesz postępować zgodnie z instrukcjami – w ciągu kilku sekund możesz kupić LTC.

Jeśli wolisz, możesz przelać swoje środki inwestycyjne do Kriptomat za pomocą przelewu bankowego zamiast używania karty debetowej/kredytowej. Możesz również wybrać usługę transferu gotówki, takiej jak Skrill lub Neteller. Kriptomat akceptuje depozyty w ponad tuzinie najczęściej używanych europejskich walut fiat. Gdy depozyt pojawi się na Twoim koncie, będziesz w stanie podążać za wskazówkami z menu i dokonać zakupu.

To wszystko, co musisz wiedzieć. Jesteś teraz ekspertem w kupowaniu LTC.

Wybór miejsca, w którym możesz kupić Litecoin jest prawdopodobnie najważniejszą decyzją, jaką będziesz musiał podjąć w całym procesie. Szukając platformy kryptowalut, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę licencje, regulacje, certyfikaty bezpieczeństwa, narzędzia inwestycyjne, łatwość użytkowania i obsługę klienta.

Pamiętaj, że kupując LTC online, nie otrzymujesz żadnych fizycznych monet Litecoin. Zakupione przez Ciebie monety są przekazywane na Twój adres elektroniczny w blockchainie. Kriptomat zajmuje się wszystkimi szczegółami szyfrowania kluczem publicznym, aby upewnić się, że Twoja kryptowaluta zostanie przekazana szybko i pozostanie bezpieczna.

Informacje o Kriptomat

Założony w 2018 roku, Kriptomat zrewolucjonizował świat kryptowalut, dzięki wprowadzeniu najprostszej w obsłudze platformy w Europie. Kriptomat sprawia, że cyfrowe finanse są tak proste, że każdy – niezależnie od miejsca zamieszkania – może uzyskać dostęp do takich wartości jak wolność, sprawiedliwość i spełnienie, które reprezentują kryptowaluty. Setki tysięcy klientów w całej Europie i 120 krajach poza granicami Europy zaufało Kriptomat, jeśli chodzi o kupowanie, sprzedawanie, zdobywanie, udostępnianie i inwestowanie w kryptowaluty.